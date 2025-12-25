به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «عملیات مریخ»، «بشارت منجی»، «زابو و پرونده کرگدن»، «من پدر خوبی هستم»، «اشک هور»، «بادیگارد»، «مرد خاکستری»، «هناس»، «افلاطون»، «جاماندگان»، «تعطیلات ۸ بیتی»، «بشارت منجی»، «گربه بی دم»، «مذاکره کنندگان در زمان بحران»، «هفتمین راه به غروب»، «مریم مقدس»، «آخرین پرواز هیندنبرگ ۲»، «پنجره مخفی»، «دیوار آتشین»، «مردان آنجلس»، «بی همتا»، «حمله موشها»، «طوفانگر»، «آشپزی با عشق»، «انجمن برف»، «تنت»، «آبی روشن»، «گروه خونی»، «خرسهای محافظ جنگل ربات محافظ»، «نبرد خرگوشی ۲»، «دامبو»، «بوقلمون های آزاد»، «دکتر شکلات ۱»، «مریم مقدس» و «جاماندگان»؛ پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ دی از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
شبکه یک و «عملیات مریخ»
فیلم سینمایی «عملیات مریخ» به کارگردانی جاگان شاکتی، پنجشنبه ۴ دی ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش میشود.
این فیلم با بازی آکشی کومار، ویدیا بالان، سوناکشی سینها و تاپسی پانو؛ داستان مأموریت تاریخی هند برای فرستادن فضاپیما به مدار مریخ را روایت میکند. داستان با شکست مأموریت قبلی سازمان فضایی هند آغاز میشود که اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است. روپاک دس، مدیر پروژه، مسئولیت مأموریت جدید مریخ را بر عهده میگیرد. او تیمی متشکل از چند دانشمند زن بااستعداد را گرد هم میآورد. هر کدام از این زنان در کنار کار علمی، با مشکلات خانوادگی و اجتماعی دستوپنجه نرم میکنند. کمبود بودجه، فشار سیاسی و محدودیتهای فنی، مأموریت را در آستانه شکست قرار میدهد.
فیلم سینمایی «بشارت منجی» به کارگردانی نادر طالب زاده، جمعه ۵ دی ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش میشود.
«بشارت منجی»، قصه حضرت مسیح (ع) است. حضرت مسیح منجی یهود بود. یهودیان پولپرست به خاطر اینکه مقام و منافعشان به خطر نیفتد، به او ایمان نیاوردند و او را آزار دادند. با وجود این، عده زیادی از مردم به مسیح (ع) ایمان آوردند.
احمد سلیماننیا، ولیالله مؤمنی، سیروس اسنقی و زندهیاد فتحعلی اویسی در فیلم سینمایی «بشارت منجی» هنرنمایی کردهاند.
شبکه دو «در دره خدایان» را پخش میکند
فیلم سینمایی «در دره خدایان» به کارگردانی پاول هگیس پنجشنبه ۴ دی ساعت ۲۴ از شبکه دو سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی وینونا رینگر، تامی لی جونز و چالرز ترون آمده است: هانک یک ارتشی آمریکایی بازنشسته است، به او خبر میدهند که پسرش در محل خدمت خود حاضر نشده است. او میگوید پسرش به عراق اعزام شده است، اما ارتش اعلام میکند که پسر هانک مدتی است که از عراق برگشته است.
فیلم سینمایی «زابو و پرونده کرگدن» به کارگردانی مارا ایبِل ایبس فیلد جمعه ۵ دی ساعت ۸:۱۵ از شبکه دو سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی لیتو هونولوفاتسو، آوا اسکوراتوسکی و کومکانی پیلونتی خواهیم دید: در منطقه محافظت شده پارک ملی کروکِر در یک کشور آفریقایی، زابو پسر نوجوانی است که به همراه عمویش ووسی زندگی میکند. ووسی جزو گارد حفاظت محیط زیست منطقه است. زنی سفید پوست به نام آگاتا در این منطقه مهمانسرایی توریستی دارد. دختربچهای به نام اِما خواهرزاده آگاتا، برای تعطیلات نزد خالهاش میآید. زابو و اِما به همراه چند توریست دیگر برای دیدن پارک حیات وحش راهی میشوند. در میانه تور آنها با جسد یک کرگدن مادر مواجه میشوند که بچهاش نیز در همان حوالی پرسه میزند.
فیلم سینمایی «من پدر خوبی هستم» به کارگردانی سانتیاگو سِگورا جمعه ۵ دی ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی سانتیاگو سِگورا، تونی آکوستا و سیلویا آبریل در مادرید پایتخت اسپانیا و حول یک خانواده اتفاق میافتد که دارای پنج فرزند هستند. خاویر پدر خانواده فکر میکند که بهترین پدر قرن بیست و یکم است. او برای یک شرکت تلفن همراه کار میکند و مدیر عامل و تکنسین رایانه است. او آن قدر غرق کار است که همسرش ماریسا و فرزندانش سارا، کارلوتا، روچو دانی و پائولا را نمیبیند.
فیلم سینمایی «اشک هور» به کارگردانی مهدی جعفری جمعه ۵ دی ساعت ۲۴ از شبکه دو سیما پخش میشود.
داستان این فیلم برشی از زندگی شهید علی هاشمی است و آخرین ساعات زندگی وی در جزیره مجنون را نشان میدهد. در کنار آن، فیلم توجه ویژهای به مادر شهید و احوالات وی دارد.
رؤیا افشار، رضا ثامری، میثم رازفر، تورج الوند، ساره رشیدی و شبنم گودرزی در فیلم سینمایی «اشک هور» هنرنمایی کردهاند.
«بادیگارد» و «مرد خاکستری» روی آنتن شبکه سه
فیلم سینمایی «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
این فیلم درباره بادیگاردی است بهنام حیدر که یک محافظ شخصیت باسابقه و قدیمی است که از اوایل انقلاب همواره وظیفه محافظت از شخصیتهای بلند پایه نظام را بر عهده داشته است. در مأموریتی که حاج حیدر به همراه یکی از نمایندگان مجلس به منطقهای در سیستان و بلوچستان سفر کرده، بمب گذاریای اتفاق افتاده و نماینده مجلس پس از مدتی بستری شدن در بیمارستان از دنیا میرود. این اتفاق، پای مأموران حراست و پیگیری را به پرونده باز مینماید که معتقدند حاج حیدر در حفاظت از نماینده مجلس کوتاهی کرده است.
پرویز پرستویی، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، شیلا خداداد، امیر آقایی، پریوش نظریه، فرهاد قائمیان، محمد عزیزی و پدرام شریفی در فیلم سینمایی «بادیگارد» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «مرد خاکستری» به کارگردانی آنتونی روسو پنجشنبه ۴ دی ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی آیشواریا سونار، آلفره وودارد و آنا د آرماس خواهید دید: شیش یک زندانی است که به جرم قتل ناپدریِ بد خویش در سال ۱۹۹۵ به زندان افتاده و چند دهه دیگر را نیز باید در زندان بگذراند. مأموری به نام دونالد فیتزروی در ازای مأموریتهای فوق سری او را از زندان درآورده و آموزش میدهد. او یگانی به نام سییِرا تشکیل داده که زندانیان CIA پر نفوذ بدون خانواده و بدون هویت در آن عضویت داشته و از پسِ مأموریتهای بسیار محرمانه بر میآیند. دونالد به اجبار و توسط رئیس جوان پر نفوذی به نام دنی کارمایکل بازنشسته شده است. مأموریت ویژهای برای کشتن یک مرد در بانکوک به شیش محول میشود و دختر جوانی به نام دانی، در این مأموریت شیش را همراهی میکند.
فیلم سینمایی «هناس» به کارگردانی حسین دارابی جمعه ۵ دی ساعت ۱۰ روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: پس از ترور دکتر شهریاری، دانشمندان دیگری که در پروژهای محرمانه با او همکاری میکردهاند در معرض خطر هستند. یکی از این افراد مهندس برقی به نام داریوش رضایی نژاد است که با همسرش شهره و دخترش آرمیتا زندگی میکند.
مریلا زارعی، بهروز شعیبی، وحید رهبانی، سیاوش طهمورث، سولماز غنی، امین میری و علیرضا نایینی در فیلم سینمایی «هناس» نقشآفرینی کردهاند.
شبکه چهار سیما
فیلم سینمایی جدید «افلاطون» به کارگردانی جونیت کاراکوس پنجشنبه ۴ دی ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی بدریه رزا چلیک، سمیها بزک و ملیسا اکمان آمده است: دختر جوانی به نام افلاطون در ۵ سالگی بیناییش را از دست داده و حالا در مغازه تعمیر ساعتی که از پدرش به ارث رسیده و توسط عمویش اداره میشود، مشغول به کار است. یکی از مشتریان مغازه مرد جوانی به نام افلاز است که به تازگی از نامزدش جدا شده است. افلاز و افلاطون جذب افکار یکدیگر میشوند.
فیلم سینمایی «جاماندگان» به کارگردانی الکساندر پین جمعه ۵ دی ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی داوین جوی رندولف، دومینیک سسا، پل جیاماتی، کری پرستون و بردی هپنر آمده است: پل هونهام معلم با سابقه یک دبیرستان شبانه روزی پسرانه است. او بسیار سخت گیر است و در روزهای پایانی سال دانش آموزان را مجبور میکند برای آزمون آماده شوند. در تعطیلات سال نو از آنجا که پل مجرد است در کنار مری خدمتکار مدرسه برای مراقبت از بچههایی که تعطیلات نمیروند در مدرسه میمانند.
شبکه تهران سیما
فیلم سینمایی «تعطیلات ۸ بیتی» به کارگردانی مایکل داوز پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی جون دایان رافائل، استیو زان، نیل پاتریک هریس، وینزلو فگلی، سیروس آرنولد، سوفیا رید گانتزرت، سانتینو بارنارد و جیکوب لاوال خواهیم دید: جیک دویل با دخترش ارتباط نزدیکی دارد اما حاضر نیست برای او گوشی تلفن همراه تهیه کند. زمانی که دخترش به او اصرار میکند، جیک قسمتی از داستان کودکیاش را که مربوط به درخواست خرید نینتندو است برای دخترش تعریف میکند.
فیلم سینمایی «بشارت منجی» به کارگردانی نادر طالب زاده پنجشنبه ۴ دی ساعت ۲۴ از شبکه تهران پخش میشود.
انیمیشن سینمایی «گربه بی دم» به کارگردانی کریستین ریلتنیوس جمعه ۵ دی ساعت ۹ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن خواهیم دید: پله یک گربه کوچک است که دمش را از دست داده است و پدر بلگیتا آن را به عنوان هدیه به او داده است. پله در جنگل بعد از اینکه یک روباه او را دنبال میکند در رودخانه میافتد و به شهر میرسد و گربهها او را نجات میدهند.
فیلم سینمایی جدید «مذاکره کنندگان در زمان بحران» به کارگردانی هرمان یاو جمعه ۵ دی ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی چینگ وان لو، فرانسیس نگ و مایکل کیو وای میو خواهیم دید: ژون وی بازرسی با سابقه خوب در اداره پلیس است. ژانگ جیا یکی از دوستان قدیمی ژون وی با او قرار گذاشته است که قبل از رسیدن ژون وی کشته میشود و پلیسها ژون وی را که اولین کسی است که بر سر جسد ژانگ جیا رسیده را دستگیر میکند.
شبکه نمایش «تنت» را پخش میکند
فیلم سینمایی «هفتمین راه به غروب» به کارگردانی هری کلر پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی آدی مورفی، بری سالیوان، جان مکاینتایر و ونیشیا استیونسون، درباره یک تفنگدار تگزاسی است که باید یک تبهکار را دستگیر کند و او را برگرداند.
فیلم سینمایی «مریم مقدس» به کارگردانی شهریار بحرانی پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: شانزده سال قبل از میلاد مسیح (ع) زمانی که مردم منتظرند تا مسیحای موعود متولد شود، فرزند عمران دختر میشود و مادرش نام کودک را مریم انتخاب میکند و چون قبل از تولد عهد بسته که او را تا زمان بلوغ به خدمت در معبد مقدس بگمارد، به معبد میرود، اما تا به حال پای دختری به معبد باز نشده. حضرت زکریا تلاش میکند که با تمامی مخالفتهای روحانیان یهودی مریم در معبد بماند و کم کم با وجود الهامات به مریم، مردم به سوی او جلب میشوند.
شبنم قلیخانی، زندهیاد پرویز پورحسینی، جعفر دهقان و زندهیاد محمد کاسبی در فیلم سینمایی «مریم مقدس» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «آخرین پرواز هیندنبرگ ۲» به کارگردانی فیلیپ بلاند پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی ماکسیمیلیام سیمونچیک، لارن لی اسمیت و استیسی کچ؛ براساس واقعیت است که در سال ۱۹۳۷ رخ داده، کشتی پرنده غولآسایی به نام هیندنبرگ از آلمان به مقصد آمریکا در حال پرواز است. یک مرد ثروتمند (ون زانت) امریکایی به دستور حکومت آمریکا به کمک همسر و یک عده از همقطارانش بمبی را در کشتی تعبیه کرده و زمان انفجار بمب را نیز طوری تنظیم میکنند که مدت کوتاهی پس از پیاده شدن مسافران بمب منفجر شود.
فیلم سینمایی «پنجره مخفی» به کارگردانی دیوید کوپ پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی جانی دپ، ماریا بلو و جان تورتورو؛ درباره مورت رینی نویسنده موفق کتابهای جنایی است که از همسرش جدا شده و به ویلایی خارج از شهر نقل مکان میکند. در این میان فردی به نام جان شوتر به ملاقات مورت آمده و او را متهم به سرقت ادبی میکند.
فیلم سینمایی «دیوار آتشین» به کارگردانی ریچارد لانکرین پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی هریسون فورد، پل بتانی، ویرجینیا مادسن، مریلین رایسکوب، جیمی بنت، کارلی شرودر، رابرت فورستر، رابرت پاتریک، نیکولای کاستر والدو، وینس ویلوف، آلن آرکین و تای اولسون خواهیم دید: یک متخصص امور امنیتی برای پرداخت بدهی خانوادگی مجبور میشود به بانکی که مسئول حفظ امنیت آن است دستبرد بزند.
فیلم سینمایی «مردان آنجلس» به کارگردانی زندهیاد فرجالله سلحشور پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: یاران غار شماری خداپرست بودند که اندکی پس از میلاد مسیح و پیش از گسترش مسیحیت در زمان فرمانروایی یکی از پادشاهان روم باستان با نام دقیانوس در سرزمین فیلادلفیا زندگی میکردند و همگی جز یکی از آنان که چوپان بود از بلندپایگان (اشراف) و درباریان بودند و ایمان خود را پنهان نگاه میداشتند.
جعفر دهقان، مهتاب کرامتی، جهانبخش سلطانی، حسین یاری، محمد جوزانی، اردلان شجاعکاوه، علی درخشی، عطاالله سلمانیان، اسرافیل علمداری، یوسف مرادیان، کامران نوروز و رضا توکلی در فیلم سینمایی «مردان آنجلس» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «بی همتا» به کارگردانی جیمز وَنگ پنجشنبه ۴ دی ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جت لی، دلروی لیندو، جیسون استاتهام، کارلا گوجینو، جیمز موریسون، دیلن برونو، سینتیا پینوت، آرچی کائو و داگ سونت خواهیم دید: گابریل یولاو مأمور خائنی است که به واقعیتهای موازی سفر میکند تا نسخههای دیگر خود را بکشد و به یک موجود افسانهای به نام تنها تبدیل شود.
فیلم سینمایی جدید «حمله موشها» به کارگردانی ژن ژائو لین پنجشنبه ۴ دی ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی ژائو دی، گریس ژیا و چنگ جون ون خواهیم دید: سو ژنگ هوای به همراه خانوادهاش سوار قطاری میشود که موشهای گوشتخوار آن را تسخیر کردهاند. سوژنگ به همراه دخترش برای نجات جان مسافران زخمی در ایستگاهی در بین راه پیاده میشوند تا واکسن مورد نیاز بیماران را پیدا کنند.
فیلم سینمایی «طوفانگر» به کارگردانی آن ری ورنوی جمعه ۵ دی ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی ژان پل بلموندو، آدالبرتو ماریا مرلی و چارلز دنر؛ داستان کارآگاهی جسور است که به دنبال عامل قتلهای زنجیرهای شهر پاریس است.
فیلم سینمایی «مردان آنجلس» به کارگردانی فرج الله سلحشور جمعه ۵ دی ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «بی همتا» به کارگردانی جیمز وَنگ جمعه ۵ دی ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «آشپزی با عشق» به کارگردانی وای من ویپ جمعه ۵ دی ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی نیکولاس تی اس ای، یانگ هوا جانگ و یان تانگ آمده است: پل یک آشپز چینی معروف در اروپا مناصب خود را رها میکند و به چین میآید و از طرفی اسکای کو پسر استاد بزرگ آشپزی در چین که در بچگی پدرش او را رها کرده و حالا از آشپزهای معروف چین است در رقابتهای بزرگ آشپزی شرکت میکنند.
فیلم سینمایی «انجمن برف» به کارگردانی ج. ا. بایوناجمعه ۵ دی ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی انزو ووگرینچیچ، آگوستین پاردلا و ماتیاس رکالت آمده است: در سال ۱۹۷۲ اعضای تیم راگبی دانشگاهی در اروگوئه به همراه همراهان و بعضاً خانوادههای خود با پرواز ۵۷۱ راهی سانتیاگو، پایتخت شیلی، شدند. پروازی که باید از رشته کوههای آند عبور میکرد. این پرواز اما در وسط رشته کوه آند، در منتهی الیه غرب آرژانتین به کوهی برخورد و سقوط کرد. از ۴۵ مسافر هواپیما ۲۹ نفر زنده ماندند. اما نبرد برای بقا از این لحظه به بعد برای این ۲۹ نفر شروع شد.
فیلم سینمایی «تنت» به کارگردانی کریستوفر نولان جمعه ۵ دی ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جان دیوید واشنگتن، الیزابت دبیکی، کنت برانا، رابرت پتینسون و آرون تایلر آمده است: پس از جان سالم به در بردن یک پروتاگونیست از حوادث سالن اپرا و سعی برای مرگ در عوض لو دادن اطلاعات به دشمن، سازمانی سری به نام تنت شخصیت اصلی فیلم را استخدام میکند تا طی مأموریتی مرموز، مانع یک انفجار منجر به نابودی سیاره شود.
شبکه افق
فیلم سینمایی «آبی روشن» به کارگردانی بابک خواجهپاشا پنجشنبه ۴ دی ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: حاچ یونس بزرگ و معتمد روستا و صاحب معدن فیروزه است. زمانی که او قصد دارد یک قطعه فیروزه ارزشمند را به حرم امام رضا (ع) هدیه داده و خادم شود، خبر میرسد که فیروزه به سرقت رفته و نگهبان معدن نیز کشته شده است.
فیلم سینمایی جدید «گروه خونی» به کارگردانی ماکسیم بریوس جمعه ۵ دی ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی مارک الکساندروف، آن دری الکسیف و اوگنیا آلیشینا در نوامبر ۱۹۴۳ و در اوج جنگ جهانی دوم رخ میدهد. آلمان نازی بخشهایی از خاک اتحاد شوروی را اشغال کرده است. در این شرایط، گروهی از کودکان یتیم از مناطق مختلف جمعآوری و به روستایی به نام ویریتسا منتقل میشوند. به آنها گفته میشود که قرار است در یک پناهگاه امن کودکان زندگی کنند، اما خیلی زود مشخص میشود که این مکان در واقع یک اردوگاه مخفی و غیرانسانی است.
شبکه کودک و «نبرد خرگوشی ۲»
انیمیشن سینمایی «خرسهای محافظ جنگل ربات محافظ» به کارگردانی یانچانگ لین و هگی شاو پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش میشود.
در این انیمیشن خواهیم دید: برامبل و برایر برای شرکت در نمایشگاه رباتیک با ویل راهی میشوند و در آنجا با مهندس رباتیکی آشنا میشوند و میفهمند که او آویز گردنبند مادرشان را در اختیار دارد.
فیلم سینمایی «نبرد خرگوشی ۲» به کارگردانی ویل گلوک جمعه ۵ دی ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش میشود.
در این انمیشن خواهید دید: خرگوشها دیگر از مزرعه میوه نمیدزدند و پیتر نیز اجازه نمیدهد حیوانات دیگر از مزرعه دزدی کنند. اما توماس همچنان فکر میکند که پیتر از مزرعه دزدی میکند و حرف او را گوش نمیکند. ناشری به بی پیشنهاد میکند تا سری جدید داستان خرگوشها را با همکاری هم منتشر کنند تا سود بیشتری به دست آورند، بنابراین توماس و بی و خرگوشها با هم به لندن میروند تا با ناشر صحبت کنند.
شبکه امید و فیلمی از تیم برتون
فیلم سینمایی «دامبو» به کارگردانی تیم برتون پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش میشود.
در این فیلم با بازی کالین فارل، میشل کیتون و دنی دی ویتو خواهیم دید: هولت مرد ستاره سیرک پس از بازگشت از جنگ در حالی که یک دست خود را از دست داده، از طرف مکس صاحب سیرک مأمور میشود تا از دامبو فیل کچولو با گوشهای عجیب و بزرگ مراقبت و نگهداری کند.
فیلم سینمایی «بوقلمونهای آزاد» به کارگردانی جیمی هایوارد جمعه ۵ دی ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش میشود.
در این انیمیشن خواهیم دید: رجی بوقلمونی متفاوت و نسبتاً باهوش است که در مزرعهای با همنوعان خود زندگی میکند. وی به خوبی آگاه است که بانیان مزرعه با رسیدگی به بوقلمونها و پروار کردنشان قصد طباخی آنان برای جشن سالانه را دارند. به این ترتیب رجی علیرغم تلاش زیاد برای آگاه ساختن دیگر بوقلمونها، موفقیتی به دست نمیآورد. تا آنکه روزی خود به عنوان بوقلمون این جشن انتخاب میشود.
شبکه سلامت همراه با زیرنویس ویژه ناشنوایان
فیلم سینمایی «دکتر شکلات ۱» به کارگردانی ناگومو سیایچی و ساکوما نوریوشی جمعه ۵ دی ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی کنتارو ساکاگوچی، شیرویاما نوا و ناناسه نیشینو آمده است: در دنیای زیرزمینی و مخفی پزشکی ژاپن، تیمی ناشناس و فوقالعاده حرفهای وجود دارد که جراحیهای بسیار خطرناک و پیچیده را با موفقیت انجام میدهد. رئیس این گروه، بر خلاف تمام انتظارات، یک دختر نابغه ۱۰ ساله به نام یویی تراشیما است که به عنوان دکتر شکلات شناخته میشود.
شبکه فراتر (4k)
فیلم سینمایی «مریم مقدس» به کارگردانی شهریار بحرانی پنجشنبه ۴ دی ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش میشود.
فیلم سینمایی «جاماندگان» به کارگردانی الکساندر پین جمعه ۵ دی ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش میشود.
