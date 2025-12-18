به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «تاوان پول»، «ویجی ۶۹ ساله»، «بازیگوش‌ها»، «تعویض دنده»، «دردسرهای مردم»، «منصور»، «دیوا»، «دیده‌بان»، «هزار سطر»، «هنری جانسون»، «قتل در قطار سریع‌السیر شرق»، «گربه بی‌دم»، «اورایان و تاریکی»، «کاداک سینک»، «تخت خواب سحرآمیز»، «سلطان»، «تبدیل‌شوندگان: نبرد ربات‌های وحشی»، «۱۴۰۸»، «نقشه پرواز»، «بله برون»، «ضربه‌های کشنده»، «انتقام فیلیپ ۲»، «نوادا اسمیت»، «وثیقه»، «فولاد خونین»، «غریب»، «مهمان ناخوانده»، «برایتی ۲: قدرت دوستی»، «فرار مرغی، دوران ناگتی»، «بازگشت دایه مکفی»، «یک فراری از بگبو»، «شیفت عصر»، «ماشین‌ها ۱» و «شانگ چی و افسانه ده حلقه»؛ پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ آذر از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن می‌روند.

پخش «تاوان پول» شبکه یک سیما

فیلم سینمایی «تاوان پول» به کارگردانی اولیویه ماست دپس پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی تومر سیسلی، نارایان دیوید هکتر، پیبول پولساک، سوپاچای گیردسووان و جیمز فرانکو آمده است: پسر ۱۵ ساله لارگو وینج دزدیده می‌شود و تلاش او برای یافتن پسرش نیز بی‌نتیجه است. بعد از مدت کوتاهی شریک تجاری او نیز در یک کنفرانس کشته می‌شود. شرکت خانوادگی لارگو یعنی دبلیو در وضعیت بدی قرار دارد.

فیلم سینمایی «ویجی ۶۹ ساله» به کارگردانی آکشی روی جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

داستان فیلم با بازی انوپام خیر، چانکی پاندی و اکاوالی خانا، درباره ویجی ماتیو، یک مربی بازنشسته شنا و مردی ۶۹ ساله است که احساس می‌کند به دستاورد خاصی در زندگی نرسیده است. او تصمیم می‌گیرد در یک مسابقه سه‌گانه شرکت کند تا به عنوان مسن‌ترین ورزشکار سه‌گانه هند رکورد بزند. او با برنامه تمرینی سختی روبه‌رو می‌شود و اطرافیانش از جمله دخترش و جامعه ورزشی، نسبت به توانایی او شک دارند.

شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «بازیگوش‌ها» به کارگردانی نادره ترکمانی جمعه ۲۸ آذر ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این فیلم درباره عماد پسر نوجوانی است که به همراه مادرش در شهر زندگی می‌کنند، اما به خاطر سختی‌هایی که با آن مواجه هستند، مادر تصمیم می‌گیرد برای تابستان به روستای پدری در شمال کشور رفته و در آنجا زندگی کنند. عماد از این تصمیم ناراحت است چرا که این تغییر باعث شده ارتباط او با دوستانش قطع شود، و از طرف دیگر با بچه‌های روستا نیز نتوانسته ارتباط خوبی برقرار کند. تنها دلخوشی عماد در روستا یک طوطی کاسکو به نام جیگر است که بسیار او را دوست داشته و با او حرف می‌زند.

فیلم سینمایی جدید «تعویض دنده» به کارگردانی یان کِی کریستال لو جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۷:۵۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی تیلر هاینس، کارترین بارِل، درباره جِس زن جوانی است که به همراه پدرش یک گاراژ مکانیکی را اداره کرده و در زمینه تعمیرات ماشین‌ها اطلاعات زیادی دارد. آوازه تبحّر و تخصص جس به عنوان یک تعمیرکار خانم به گوش افراد زیادی رسیده تا جایی که یک تهیه‌کننده برنامه‌های تلویزیونی که مسابقه‌ای به نام تعویض دنده را برگزار می‌کند، به سراغ جس آمده و از او برای شرکت در مسابقه دعوت به عمل می‌آورد.

فیلم سینمایی «دردسرهای مردم» به کارگردانی کریس کوتام شنبه ۲۹ آذر ساعت ۰۰:۰۵ دقیقه بامداد از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم سینمایی با بازی کالم مینی، پاول ریزر و لویسان مک ایوی، درباره رگوس گورمن پیرمردی از اهالی ایرلند است که در بستر بیماری افتاده و مرگش را نزدیک می‌بیند. او از پسرش کیاران می‌خواهد به پسرعمویش باری در اسپانیا زنگ زده و او را به ایرلند دعوت کند تا به مشکلات خانوادگی گذشته که از زمان اجدادشان وجود داشته پایان دهد. باری مردی ثروتمند است که همسرش را در سال‌های گذشته از دست داده است.

شبکه سه «منصور» و «دیده‌بان» را پخش می‌کند

فیلم سینمایی «منصور» به کارگردانی سیاوش سرمدی پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم درباره شهید ستاری است که با جدیت به دنبال هواپیمای جنگی است تا بتواند رزمنده‌ها را تجهیز کند. در ابتدا آن‌ها با کارخانه ساخت هواپیما همکاری می‌کردند و صرفاً قطعات وارد شده از خارج از کشور را مونتاژ می‌کردند. اما این کارخانه با کارشکنی‌هایش باعث کند شدن و حتی توقف کار آن‌ها و نرسیدن هواپیما به خلبانان ارتش شده بود.

محسن قصابیان، مهدی کوشکی، جواد هاشمی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا زمانی نسب، قاسم زارع و لیندا کیانی در فیلم سینمایی «منصور» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «دیوا» به کارگردانی روشن اندروز پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی شاهد کاپور، پوجا هگده، کبری سایت، پاوایل گولاتی، سنهال تمکه، پراوش رانا، شیوراج والوکار، کیشوری شاهانه، مانیش وادهوا و اوپندرا لیمایه آمده است: دیو افسر پلیسی که در هنگام رسیدن به جواب پرونده جنایی که به آن رسیدگی می‌کند تصادف کرده و همه چیز را فراموش می‌کند. فراهان معاون رئیس و شوهر خواهرش از او می‌خواهد که به هیچ کس نگوید حافظه‌اش را از دست داده است. او باید به جواب پرونده‌ای که در دستش دارد، برسد.

فیلم سینمایی «دیده‌بان» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم خواهیم دید: ارتباط خط کمین با نیروهای خودی توسط دشمن قطع شده و احتمال سقوط منطقه بسیار زیاد است. مقابله و مقاومت نیروها در مقابل دشمن نیازمند حضور دیده‌بان جهت هدایت آتش سنگین است. عارفی برای پیوستن به خط کمین و دیده‌بانی باید از مسیری عبور کند که زیر آتش شدید دشمن قرار دارد.

مهرداد سلیمانی، علیرضا حیدری، غلامرضا علی اکبری و اصغر پورهاجریان در فیلم سینمایی «دیده‌بان» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «هزار سطر» به کارگردانی مایکل هربیگ جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جوناس نای و الیاس ام بارک خواهید دید: رومرو روزنامه‌نگار یک مجله آلمانی در تمام مدت با همکار موفقش مقایسه می‌شود و در یک کار گروهی قرار است با این خبرنگار در مورد دو سوی مرز آمریکا و مکزیک و مهاجران غیر قانونی یک گزارش مشترک بنویسد.

پخش فیلم‌هایی از کنت برانا و دیوید ممت در شبکه چهار

فیلم سینمایی جدید «هنری جانسون» به کارگردانی دیوید ممت پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

این فیلم با بازی شیا لابوف، کریس بوئر و دومینیک هافمن، داستان مردی درون‌گرا و مرموز به نام هنری جانسون را روایت می‌کند؛ فردی که گذشته‌اش همچون سایه‌ای سنگین بر زندگی‌اش سایه افکنده و او را درگیر قضاوت‌های اخلاقی و روابط پیچیده انسانی کرده است.

فیلم سینمایی «قتل در قطار سریع‌السیر شرق» به کارگردانی کنت برانا جمعه ۲۸ آذر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کنت برانا، پنه لوپه کروز و ویلم دافو خواهیم دید: در قطار سریع‌السیری که به اروپا می‌رود میهمانان عالی رتبه بسیاری وجود دارند و هرکول پوآرو کارآگاه مشهور نیز در بین مسافران است. نیمه شب فریادها و سر و صدای قطار، پوآرو را متوجه به قتل رسیدن مردی در کوپه کناری می‌کند.

شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «گربه بی‌دم» به کارگردانی کریستین ریلتنیوس پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: پله یک گربه کوچک است که دمش را از دست داده است و پدر بلگیتا آن را به عنوان هدیه به او داده است. پله در جنگل بعد از این که یک روباه او را دنبال می‌کند در رودخانه می‌افتد و به شهر می‌رسد و گربه‌ها او را نجات می‌دهند.

انیمیشن سینمایی «اورایان و تاریکی» به کارگردانی شأن چارماتز جمعه ۲۸ آذر ساعت ۹ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: اورایان پسر کوچکی است که از تاریکی می‌ترسد. او ترس‌های زیادی دارد و از بچه‌های زورگوی مدرسه کتک می‌خورد و نمی‌تواند از خودش دفاع کند. تا اینکه یک شب موجود سیاهی به نام تاریکی از دل سیاهی اتاقش بیرون می‌آید و او را به دیدن زیبایی‌های شب و دوستانش خواب و هیاهو و سکوت و بی‌خوابی و رؤیا می‌برد.

فیلم سینمایی جدید «کاداک سینک» به کارگردانی اَنیرودها روی چاودیری جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی پانکاج تریپاتی، سانجانا سانگی، پارواتی تیرووتو، جایا احسن، پرش پهوجا، دیلیپ شانکار، جوگی مالنگ، راجان مودی، وارون بودادف و آنیندیا سنگوپتا خواهیم دید: آکا پلیس رسیدگی به جرایم مالی است که همسرش فوت کرده است. او دو فرزند به نام‌های آدیتیا و ساکشی دارد و در بیمارستان بستری است. او حافظه‌اش را از دست داده است. وی به اختلاس متهم است هر روز دخترش به دیدن او می‌رود تا کمک کند پدرش خاطراتش را به یاد بیاورد.

«سلطان» به شبکه نمایش می‌آید

فیلم سینمایی «تخت خواب سحرآمیز» به کارگردانی رابرت استیونسن پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی آنجلا لنسبوری، دیوید تاملینسون، سیندی اوکالاهان و روی اسنارت، درباره شاگرد یک جادوگر است که خیلی دوست دارد به یک جادوگر واقعی تبدیل شود. فیلم درباره زمان جنگ جهانی دوم است. زمانی که سربازان انگلیسی به آلمانی‌ها هجوم بردند. در آن هنگام، سه کودک برای اقامت نزد این زن جادوگر رفته و در پی آن که فهمیدند او یک جادوگر است، به او علاقه‌مند شدند.

فیلم سینمایی «سلطان» به کارگردانی مسعود کیمیایی پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: کیف مریم را که حاوی اسناد و مدارک مربوط به ۵۰۰ متر از یک باغ که به مریم تعلق دارد، جیب‌بری به نام سلطان در فرودگاه از او می‌دزدد. مریم سلطان را پیدا می‌کند و عشقی بین آنها به وجود می‌آید.

فریبرز عرب‌نیا، هدیه تهرانی، زنده‌یاد حسن جوهرچی، مهدی خیامی، زنده یاد ژاله علو، زنده یاد پروین سلیمانی، کیانوش گرامی، احمد ابراهیمی، رضا کیانیان، پولاد کیمیایی و مهدی صبایی در فیلم سینمایی «سلطان» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تبدیل شوندگان: نبرد ربات‌های وحشی» به کارگردانی استیون کپل جونیور پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آنتونی راموس، دومینیک فیشبک و لونا لورن ولز خواهید دید: نوا دیاز پسر جوانی است که همراه مادر و برادر خردسالش کریس در شهر نیویورک زندگی می‌کند. کریس به بیماری مزمن مبتلاست و نوا و مادرش از پرداخت هزینه‌های بالای درمان او عاجز هستند. نوا که قبلاً سرباز ارتش آمریکا بوده، به واسطۀ عدم وجود روحیه تیمی رزومه خوبی نداشته و شغل مناسبی پیدا نمی‌کند.

فیلم سینمایی «۱۴۰۸» به کارگردانی مایکل هافستروم پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی جان کیوسک، ساموئل ال. جکسون، ماری مک‌کورمک، تونی شالهوب و ایسایا ویتلک جونیور، درباره نویسنده‌ای است که تخصصش، برملا کردن و افشای حقایق پشت پرده وقایع ماورالطبیعه است و شبی را در اتاق مخوف ۱۴۰۸ هتل دلفین نیویورک می‌گذراند.

فیلم سینمایی «نقشه پرواز» به کارگردانی رابرت سواینتکه پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جودی فاستر، پیتر سارس گارد و اریکا کریستنسن خواهید دید: خانمی که مهندس هواپیماست، برای بردن تابوت شوهرش به راین با دخترش سوار بر هواپیما می‌شود اما دخترش را در حین پرواز گم می‌کند.

فیلم سینمایی «بله برون» به کارگردانی داود موثقی پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: عزت بخشنده پیرمرد هفتاد ساله‌ای است که وضع مالی بسیار خوبی دارد، صاحب پنج فرزند دختر شده که دو دخترش را از دست داده و بقیه دخترانش ازدواج کرده‌اند. دامادهای آقا عزت، گرچه آدم‌های با شخصیت و خوبی به نظر می‌رسند اما از نظر مالی شرایط ناگواری دارند و عزت با حمایت همسرش شوکت تصمیم دارد بخشی از دارایی خود را به دخترها و دامادهایش بدهد تا بلکه در زنده بودنش خوشحالی آنها را ببیند.

زنده‌یاد جمشید مشایخی، ثریا قاسمی، زنده‌یاد فتحعلی اویسی، زنده‌یاد سیروس گرجستانی و خسرو امیرصادقی در فیلم سینمایی «بله برون» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «ضربه‌های کشنده» به کارگردانی وی لو پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جیمی وانگ یو، جکی چان، یو لی لان، هویی لو چن و فیلیپ کو خواهیم دید: قهرمانی محلی که به ضربه‌های کشنده‌اش معروف است، سلاحی مخفی دارد که او را شکست‌ناپذیر می‌کند. اما وقتی یک فرد قدرتمند دیگر از آن منطقه از او کمک می‌خواهد، او با مرگ‌بارترین چالش زندگی‌اش روبرو می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «انتقام فیلیپ (قسمت دوم)» به کارگردانی والری میلف پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ژان کلود ون دام، ژاکلین فرناندز، پیتر استورماره و ماریا کونچیتا آلونسو خواهیم دید: یک جاسوس بازنشسته به نام فیلیپ به دور از چشم‌ها در ایتالیا زندگی آرامی را سپری می‌کند. اما وقتی برادر انتقام‌جوی هدف قبلی او ولاد محل زندگی فیلیپ را پیدا می‌کند، او باید هر کاری که لازم است انجام دهد تا از چنگال ارتش خلافکاران ولاد فرار کند.

فیلم سینمایی «نوادا اسمیت» به کارگردانی هنری هاتاوی جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی استیو مک‌کوئین، سوزان پلشت، برایان کیت و مارتین لاندو خواهید دید: یک نوجوان دو رگه سرخ پوست سفیدپوست تبدیل به یک قاتل سنگدل می‌شود که به دنبال قاتلین پدر و مادرش می‌گردد.

فیلم سینمایی «بله برون» به کارگردانی داود موثقی جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «ضربه‌های کشنده» به کارگردانی وی لو جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «انتقام فیلیپ (قسمت دوم)» به کارگردانی والری میلف جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «وثیقه» به کارگردانی مایکل مان جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی تام کروز آمده است: ماکس یک راننده تاکسی است که شبی با مسافری عجیب برخورد می‌کند. ونیسنت یک قاتل حرفه‌ایی است که از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر که از سوی دادستانی در خطر افتاده‌اند استخدام شده است تا تمام شاهدان احتمالی را از بین ببرد.

فیلم سینمایی «فولاد خونین» به کارگردانی لئو ژانگ جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جکی چان و شو لو آمده است: سال‌ها پیش دختر کوچک مأمور ویژه پلیس لین دونگ به دلیل نارسایی قلبی در حال مرگ است که یک دانشمند در لحظه آخر تصمیم می‌گیرد قلب مکانیکی و خون مهندسی شده‌ای که اختراع کرده را در بدن دختر قرار دهد. دختر کوچک نجات پیدا می‌کند اما او حافظه‌اش را از دست می‌دهد و مأمور لین تصمیم می‌گیرد بدون اینکه به او بگوید فقط دورادور مراقبش باشد.

شبکه افق «غریب» را پخش می‌کند

فیلم سینمایی «غریب» به کارگردانی محمدحسین لطیفی پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم به روایت بخشی از زندگی شهید محمد بروجردی در کردستان و شیوه فرماندهی منحصر به فرد او در اتحاد مردم و رفع شرایط بحران پرداخته‌است که در سال ۱۳۵۸ با آغاز ناآرامی‌ها در کردستان توسط احزاب کومله و دموکرات، محمد بروجردی از طرف امام (ره) مأموریت می‌یابد تا به‌عنوان فرمانده سپاه کردستان وضعیت را به حالت عادی بازگرداند.

بابک حمیدیان، پردیس پورعابدینی، رحیم نوروزی، زنده‌یاد حسام محمودی، مهران احمدی، فرهاد قائمیان و هژیرسام احمدی در فیلم سینمایی «غریب» به هنرمندی پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «مهمان ناخوانده» به کارگردانی ناردیپ خورمی جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی ناردیپ خورمی، کارولین والنسیا، اقبال تِبا و تینا پارکر خواهیم دید: کایران یک مهاجر هندی‌الاصل است که از نوجوانی به همراه خانواده‌اش به آمریکا رفته و زندگی را در آنجا در پیش گرفته است. پدر کایران به دنبال شرایط سخت زندگی و تبعیض‌هایی که در جامعه آمریکا وجود دارد، افسرده شده و نتوانسته زندگی مناسبی را برای خانواده‌اش فراهم نماید.

شبکه کودک و «فرار مرغی»

انیمیشن سینمایی «برایتی ۲: قدرت دوستی» به کارگردانی ویفنگ دینگ پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: یک گروه نجات متشکل از کرم شب تاب، و چند حشره و یک ربات آبی به نام آروئرا تصمیم دارند حشرات دهکده خود را از آسیب‌های اطرافشان نجات دهند.

انیمیشن سینمایی «فرار مرغی، دوران ناگتی» به کارگردانی سام فل جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: جینجر و راکی بعد از فرار از مزرعه در جزیره‌ای امن زندگی می‌کنند. آن‌ها صاحب دختری به نام مالی می‌شوند که کنجکاو و ماجراجو است. در بیرون از جزیره، کارخانه‌ای عظیم برای تولید ناگت مرغ ساخته شده است. صاحب این کارخانه کسی نیست جز خانم توئی دی که از اتفاقات قسمت اول هنوز عصبانی است.

«بازگشت دایه مکفی» در شبکه امید

فیلم سینمایی «بازگشت دایه مکفی» به کارگردانی سوزانا وایت پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی اما تامپسون، مگی جیلنهال و رالف فاینس خواهیم دید: ایزابل زن جوانی است که در یک فروشگاه کوچک در کنار یک پیرزن فراموش کار برای امرار معاش خانواده تلاش می‌کند. همسر او به جنگ رفته و ایزابل مجبور است تا از سه فرزند کوچکش نگهداری کرده و از طرفی خرج خانه را تأمین کند. برادر شوهر او فیل به خاطر بدهی سعی دارد تا ایزابل را به فروش مزرعه گندمش راضی کند ولی ایزابل علی رغم مشکلات مالی نمی‌پذیرد.

فیلم سینمایی «یک فراری از بگبو» به کارگردانی هاتف علیمردانی جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: اَلوکونگوی ۴۷۱ یک موجود فضایی است که در سیاره بَگبو زندگی می‌کند و با دیدن یکی از برنامه‌های تلویزیونی کره زمین، عاشق این برنامه می‌شود. او به همین دلیل از سیاره خود فرار می‌کند تا در این برنامه حضور پیدا کند.

علی صادقی، رضا شفیعی‌جم و سحر ولدبیگی در فیلم سینمایی «یک فراری از بَگبو» بازی کرده‌اند.

شبکه سلامت همراه با زیرنویس ویژه ناشنوایان

فیلم سینمایی «شیفت عصر» به کارگردانی پترا بیوندینا ولپ جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

این فیلم با بازی لیونی بنش، علیرضا بایرام، یورگ پلوس، یاسمین ماتی، لاله یواش، آندریاس بوتلر، اورس بیلر و سونیا رایسن، روایت یک شیفت کاری پرستار زن سخت‌کوش و مهربانی به نام فلوریا در یکی از بیمارستان‌ها سوئیس است. آن روز به دلیل غیبت یکی از پرستاران، فقط دو پرستار در بخش حضور دارند و روزی پرکار در انتظار فلوریا است.

شبکه فراتر (4k)

انیمیشن سینمایی «ماشین ها ۱» به کارگردانی جان لستر پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: لایتنینگ مک کوئین ماشین قرمز رنگی است که به واسطه شهرتی که پیدا کرده غرور و خودخواهی بر او چیره شده است. او برای کسب جام پیستون به سمت کالیفرنیا حرکت می‌کند؛ اما حین راه به طور ناخواسته به جاده فرعی‌ای که به شهر کوچک رادیاتور اسپرینگ منتهی می‌شود وارد شده و به آن آسیب می‌رساند. زمان زیادی برای تمرین و رسیدن به مسابقه نیست، اما با حکم قاضی این شهر، مک کوئین محکوم به تعمیر جاده شده و مجبور است مدتی آنجا بماند.

فیلم سینمایی «شانگ چی و افسانه ده حلقه» به کارگردانی داستین دانیل کرتون جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی اواکوافینا، فلا چن، رونی چینگ و سیمو لیو آمده است: شانگ چی که یک مبارز استثنایی است و ده حلقه که قدرت بسیار زیادی را به او می‌دهد در دستانش دارد و همیشه همراهش هستند با زنی مبارز ازدواج می‌کند. بچه‌هایشان شأن و هرمن هم آموزش‌های رزمی می‌بینند. شأن به اتفاق زنی به نام کیت که به او کمک می‌کند به دنبال یافتن پدر و مادرش است آنها به اتفاق هرمن به یک سرزمین عجیب راه پیدا می‌کنند که مادرش در آنجا است.