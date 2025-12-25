به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در سالی که جشنواره فیلم گوتنبرگ بر اهمیت حقیقت تأکید خواهد کرد، جایزه بینالمللی اژدهای افتخاری خود را به کارگردانی اهدا خواهد کرد که در تمام دوران حرفهای طولانی، پرماجرا و پرجایزه خود این کار را انجام داده است: آگنیشکا هولاند از لهستان.
هولاند، یکی از بزرگان سینمای اروپا، فیلم «فرانتس» را در این جشنواره نمایش میدهد که برداشتی غیر بیوگرافی با نگاهی غیر قدیسوار اما بازیگوشانه درباره نویسنده چک، زندگی، الهامات و تأثیر او تا به امروز است، چنان که اکنون به بخشی از صنعت گردشگری پراگ بدل شده است.
هولاند میگوید پراگ او را ساخت. او که در اواسط دهه ۶۰ از زادگاهش لهستان آمده بود، در مدرسه فیلمسازی مشهور FAMU در این کشور تحصیل کرد، الهامبخش موج نوی چک و زمینهساز کنشگری شد و از بهار پراگ ۱۹۶۸ حمایت کرد.
این کارگردان تقریباً از همان ابتدا با تحسین مواجه شد و «تستهای فیلم» که در لهستان ساخته شده بود، اولین جشنواره فیلم گوتنبرگ را در سال ۱۹۷۹ افتتاح کرد. «بازیگران ایالتی» او، که بخشی از بخش ویژه گوتنبرگ است، جایزه فیپرشی کن ۱۹۸۰ را از آن خود کرد.
امسال با مرور بر آثار وی به مشهورترین فیلم هولاند، «اروپا، اروپا» (۱۹۹۳) نامزد اسکار و برنده جایزه گلدن گلوب هم پرداخته میشود. در این فیلم، او داستان واقعی و مبتنی بر واقعیت زندگی یک یهودی به نام سلیمان پرل را روایت میکند که با پذیرش در یک پرورشگاه شوروی و سپس جوانان نازی آلمان، از جنگ جهانی دوم جان سالم به در میبرد.
طرح سوالهای ناخوشایند درباره شکنندگی هویت اروپایی یا در مورد سیاست مهاجرت بلاروس و لهستان در فیلم «مرز سبز» که یکی دیگر از آثار متاخر هولاند است، نیز در گوتنبرگ نمایش داده میشود و مخاطبان گوتنبرگ، پس از دیدن «مرز سبز»، میتوانند در مورد آنچه در اروپا میگذرد تأمل کنند، جایی که وزیر دادگستری لهستان، پس از «مرز سبز»، این کارگردان را با گوبلز و استالین مقایسه کرد.
جشنواره گوتنبرگ از آگنیشکا هولاند به عنوان یکی از متمایزترین صداها در سینمای اروپا و یکی از حیاتیترین فیلمسازان زمان ما یاد کرد و گفت: او با فیلمهایی مانند «اروپا اروپا» و «در تاریکی»، بحرانهای تاریخی و معاصر را از طریق یک لنز انسانگرایانه و سازشناپذیر بررسی کرده است. آثار او که به راحتی بین مطالعات صمیمانه شخصیتها و روایتهای سیاسی حرکت میکنند، با دقت، همدلی و صداقت هنری بیباکانه مشخص میشوند. در طول دوران حرفهای خود، هالند قدرت هنری را با تعهد سیاسی تزلزلناپذیر ترکیب کرده و چندین فیلم او توقیف شدهاند، خودش دستگیر شده و اخیراً فیلم «مرز سبز» خشم سیاسی را در کشورش برانگیخته است. این واکنشها نتیجه مستقیم عزم راسخ او برای رویارویی با واقعیتهای تاریکتر اروپا، گذشته و حال، است.
با این حال، حرفه هولاند بسیار گستردهتر از آثاری است که در کشور زادگاهش کارگردانی کرده است. در لهستان، آندری وایدا، که او را زیر بال و پر خود گرفت، با درخواست از او برای همکاری به عنوان دستیار اول کارگردان در فیلم «مرد مرمرین» و کمک به بازنویسی فیلمنامه برنده نخل طلای کن «مرد آهنین»، که به وقایعی اشاره دارد که در همان زمان در کارخانه کشتیسازی گدانسک در حال وقوع بود، نهایت تقدیر را از او به عمل آورد.
کریستوف کیشلوفسکی از او خواست تا در فیلمنامههای سهگانه «سه رنگ» او همکاری کند، دیوید سایمون او را برای کارگردانی قسمتهایی از «سیم» و «تریم» استخدام کرد. او فیلم «باغ مخفی» را کارگردانی کرد که هم در گیشه و هم در جشنواره گوتنبرگ برای فرانسیس فورد کاپولا به نمایش درآمد.
پیا لوندبرگ مدیر هنری جشنواره گوتنبرگ، گفت: آگنیشکا هولاند بارها نشان داده است که چگونه سینما میتواند هم از نظر هنری پیشگام باشد و هم ریشه عمیقی در پرسشهای اخلاقی زمان ما داشته باشد. استقبال از فیلمسازی که دهههاست لایههای مختلف حقیقت - ناخوشایند، متناقض و عمیقاً انسانی - را کاوش کرده است، به ویژه امسال که تمرکز جشنواره دقیقاً بر حقیقت است، معنادار است.
هولاند جایزه افتخاری اژدها را ۳۰ ژانویه در تئاتر استورا دریافت خواهد کرد.
