آبشناس: معلولیت محدودیت نیست؛ هنر زبان کرامت انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، قدسیه آبشناس، ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «کاسپین» در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اظهار کرد: افتخار می‌کنیم که استان گلستان، با تنوع فرهنگی و قومی خود، میزبان رویدادی است که فرهنگ، هنر و عدالت اجتماعی را در کنار هم معنا می‌کند.

وی افزود: امروز گلستان به صحنه‌ای زنده از همدلی تبدیل شده و جشنواره تئاتر معلولان کاسپین، جلوه‌ای روشن از «تجربه توانستن» است؛ جایی که هنر به زبان کرامت انسان بدل می‌شود و روایت امید، ایمان و اراده را به تصویر می‌کشد.

آبشناس با اشاره به حضور هنرمندانی از استان‌های گیلان، مازندران، سمنان، خراسان شمالی و گلستان گفت: این هنرمندان گرد هم آمده‌اند تا با زبان هنر یک پیام مشترک را فریاد بزنند؛ اینکه معلولیت محدودیت نیست و توانایی ریشه در ایمان، اراده و امید دارد.

مدیرکل بهزیستی گلستان با استناد به آیه «لا یُکلّفُ اللهُ نفساً إلا وُسعَها» گفت: خداوند هیچ انسانی را فراتر از توانش نمی‌آزماید و شما هنرمندان، فراتر از نگاه‌های سطحی و محدودکننده ایستاده‌اید و می‌درخشید.

وی تأکید کرد: سازمان بهزیستی با افتخار در کنار هنرمندان دارای معلولیت ایستاده است؛ نه فقط به‌عنوان یک نهاد حمایتی، بلکه به‌عنوان همراهی اجتماعی که مأموریتش دیدن توانمندی‌ها، تقویت استعدادها و پاسداشت کرامت انسانی است.