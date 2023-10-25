به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن منتقدان سینمایی لس آنجلس، آگنیشکا هولاند کارگردان و فیلمنامه نویس لهستانی را برای دریافت جایزه یک عمر دستاورد هنری ۲۰۲۳ خود انتخاب کرده اند.

این جایزه که برای تجلیل از بهترین دستاوردهای سینمایی سال به یک چهره سینمایی تعلق می گیرد ۱۰ دسامبر در مراسمی به این فیلمساز اهدا می شود.

این انجمن گفته است کمتر فیلمسازی موفق بوده تا با هنر خود به صورت منصفانه ای با تاریخ یک کشور روبه رو شود و آن را عیان سازد. این در حالی است که آثار هولاند با وضوح اخلاقی، همدلی عمیق و فیلمسازی نیروبخش خود موفق بوده اند تا آسیبی را که رژیم‌های سرکوبگر و درگیری‌های سیاسی-اجتماعی بر زندگی روزمره مردم وارد می‌کند، آشکار سازد.

در بیانیه منتقدان لس آنجلس همچنین آمده است: در زمان افزایش ناآرامی های جهانی، با اقتدارگرایی که هر روز در حال افزایش است، فیلم های به شدت انسانی هولاند به ما یادآوری می کنند که تاریخ همیشه در برابر ماست و یک سینمای سیاسی پر جنب و جوش اکنون بیش از هر زمان دیگری جنبه حیاتی خود را آشکار می سازد.

از فیلم‌های هولاند که نامزدی اسکار را به دست آورده اند، می‌توان از درام‌های «پیامد تلخ»، «اروپا اروپا» و «در تاریکی» یاد کرد.

این کارگردان ۷۴ ساله کارنامه پرباری دارد که کارگردانی فیلم های «کسوف کامل»، «یولیا به خانه برمی گردد» و «سومین معجزه» از جمله آنها هستند.