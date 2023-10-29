آگنیشکا هولاند از تاثیر فیلمش در لهستان گفت/ نیاز به محافظ داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آگنیشکا هولاند کارگردان نامزد اسکار در مستر کلاسی که در جشنواره فیلم مستند جیلاوا برگزار کرد از واکنش شدید به فیلمش «مرز سبز» که درباره وضعیت وخیم پناهندگان در زادگاهش لهستان است، سخن گفت. او پس از واکنش هایی که به فیلم «مرز سبز» در لهستان شد به بادیگارد نیاز داشت زیرا ممکن بود از نظر فیزیکی در خطر باشد.

وی با حضور در جشنواره فیلم مستند جیلاوا در جمهوری چک و برگزاری یک مستر کلاس گفت: می‌خواستم برای انتخابات آنجا باشم، بنابراین انجمن فیلمسازان لهستان برای من محافظانی استخدام کردند و من با ۲ نفر در سفر بودم؛ هر ۲ فوق‌العاده و بسیار مهربان. اما این کار بسیار پرهزینه است و من برنامه‌ام را جور دیگری تنظیم کردم.

این بانوی کارگردان افزود: فکر می‌کنم اکنون می‌توانم در امان باشم ولی قطعاً هرگز نمی‌توانی مطمئن باشی که دیوانه‌ای در خیابان با این باور که تو دشمن ملت هستی، به تو حمله نکند.

این کارگردان تحسین شده که توسط سیاستمداران راست‌گرا به خاطر فیلم «مرز سبز» که برنده شیر طلای ونیز امسال شد و درباره بحران پناهجویان در مرز لهستان و بلاروس است، مورد انتقاد قرار گرفت، تصمیم گرفته است حضور خود را در زادگاهش محدود کند.

فقط وزیر دادگستری که فیلم او را با «تبلیغات نازی‌ها» مقایسه کرد، نبود که علیه او موضع‌گیری کرد بلکه رییس جمهوری، معاون نخست وزیر کاچینسکی و دیگران هم بودند. وی گفت: همه این موضع‌گیری‌ها یک هیستری ایجاد کرد و من می‌دانستم ممکن است از نظر فیزیکی در خطر باشم.

وی افزود: با این حال این فیلم با حمله و کمپین نفرت بیش از حدی که علیه‌اش به راه افتاد تا نابودش کنند، به طرز طعنه‌آمیزی با اقبال روبه‌رو شد و همین تلاش‌ها کمک کرد تا مردم به تماشایش بروند و تا کنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر آن را دیده‌اند.

به گفته هولاند اگر این مخالفت دولتی نبود، هرگز این اتفاق نمی‌افتاد. وی افزود: وقتی با تماشاگران فیلم ملاقات می‌کردم، احساس می‌کردم در یک نوع گروه درمانی هستم؛ چیزی که همه ما به آن نیاز داشتیم.

هولاند اظهار کرد: اگر مدرسه‌ها اجازه نمایش فیلم را داشتند، ممکن بود شمار تماشاگران آن به یک میلیون نفر برسد. می‌ترسیدم مردم از فیلم فرار کنند، اما آنها متوجه شدند که این حقیقت است و باید کاری برای آن انجام داد.

این کارگردان درباره رویدادهای کابوس‌وار در مرز گفت: به محض اینکه نیروهای مرزبانی و واحدهای نظامی این پناهندگان را پیدا کردند، آنها را سوار کامیون‌ها کردند و به بلاروس بردند؛ جایی که مورد ضرب و شتم، شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتند و سپس به لهستان بازگردانده شدند.

وی گفت: من با مردی ملاقات کردم که ۲۶ بار از مرز عبور کرده بود. او گفت احساس می‌کند مثل یک توپ پینگ‌پنگ است. او یک جسد در حال راه رفتن بود و فکر نمی‌کنم هرگز از این تجربه بی‌رحمانه و تحقیرآمیز نجات پیدا کند.

در حالی که گزارش‌ها تا پیش از این درباره آنچه در مرز لهستان اتفاق می‌افتاد هنوز گسترده نشده بود، هولاند می‌گوید: آقای کاچینسکی که هنوز لهستان را اداره می‌کند و تا یک ماه و نیم دیگر هم سر کار خواهد بود، یک زمانی گفت «آمریکایی‌ها وقتی در جنگ ویتنام شکست خوردند که به رسانه‌ها اجازه ورود دادند و وقتی مردم دیدند که این جنگ چگونه است، با آن مخالفت کردند.» من هم به قدرت تصاویر باور دارم و فکر کردم اگر او مانع دیدن حقیقت می‌شود، وظیفه من است که آن را نشان بدهم.

هولاند افزود: ۲ روز پیش ۲ جسد دیگر در مرز پیدا شد که یکی از آنها در سیم خاردارها گرفتار شده بود. اکنون که اپوزیسیون دموکراتیک به طور معجزه‌آسایی در انتخابات پیروز شده امیدوارم این ظلم قانونی بالاخره متوقف شود.

این کارگردان در فیلمش با مرزبانان صحبت کرده و آنها گفته‌اند احساس می‌کنند دارند کاری وحشتناک انجام می‌دهند. وی گفت: ما دقیق و صادق بودیم و چیزی را نشان نداده‌ایم که اتفاق نیفتاده باشد. همه موارد مستند است ولی فیلم در قالب داستانی تهیه شده است.

در این مستر کلاس هولاند افزود: نزدیک ترین دوست من کیشلوفسکی بود که مستندهای فوق‌العاده‌ای می‌ساخت. اما به‌تدریج متوجه شد به او به عنوان فردی که بیش از حد مزاحم است، نگاه می‌شود. او از نظر اخلاقی در فشار بود و من هم همینطور هستم.

پیتر بردشاو منتقد سرشناس گاردین این فیلم را سخت اما در عین حال یک تجربه سینمایی حیاتی خواند.

هولاند درباره برنامه‌های آینده‌اش عنوان کرد که فیلم زندگی‌نامه‌ای نامتعارفی از فرانتس کافکا را در دست ساخت دارد که فیلم بامزه‌ای است، اما نمی توان به آن کمدی گفت.

جشنواره بین‌المللی فیلم مستند جیلاوا امسال بیست و هفتمین دوره‌اش را از ۲۴ تا ۲۹ اکتبر (۲ تا ۷ آبان) برگزار می‌کند. این جشنواره از مهم‌ترین جشنواره‌های فیلم مستند در اروپای مرکزی و جنوبی است که هر سال با نمایش بهترین مستندها از سراسر جهان در جمهوری چک برگزار می‌شود.