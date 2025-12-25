به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «کاسپین» در گرگان افتتاح شد.

این جشنواره میزبان گروه‌های نمایشی از استان‌های گلستان، سمنان، مازندران، گیلان و خراسان شمالی خواهد بود.

در این دوره از جشنواره، آثار نمایشی در سالن اصلی و سالن «نگاه» تالار فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین در محوطه این تالار به روی صحنه می‌روند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، اجراهای روز نخست جشنواره به شرح زیر است:

نمایش «هاپولری» به کارگردانی لیلی دولت‌آبادی از گنبدکاووس، ساعت ۱۲ در سالن اصلی، نمایش «آزمون» به کارگردانی مجید عبدوس از مهدیشهر، ساعت ۱۵ در سالن نگاه، نمایش خیابانی «نوری در تاریکی» به کارگردانی حسین غلامی از قائمشهر، ساعت ۱۶:۱۵ در محوطه تالار، نمایش «پیله» به کارگردانی رسول جعفری از گرگان، ساعت ۱۷ در سالن اصلی، نمایش «خروس زری پیرهن پری» به کارگردانی محمدحسین سالاری از گرگان، ساعت ۱۹ در سالن نگاه برگزارمی شود.

جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «کاسپین» با هدف حمایت از هنرمندان دارای معلولیت، ارتقای سطح کیفی تولیدات نمایشی و گسترش نگاه اجتماعی به توانمندی‌های این هنرمندان برگزار می‌شود.