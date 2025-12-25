  1. هنر
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

فصل جدید فعالیت‌های وحید تاج با انتشار یک تک‌آهنگ

وحید تاج خواننده موسیقی ایرانی فصل جدید فعالیت‌های خود را با انتشار یک تک‌آهنگ آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید تاج خواننده موسیقی ایرانی فصل جدید کار خود را با انتشار قطعه «چهره پاییز» و تقدیم آن به یک موسسه خیریه آغاز کرد.

این قطعه با آهنگسازی ایوب صادقی و شعری از محمدرضا یار توسط بهنام ابوالقاسم در فضای موسیقی ارکسترال ایرانی در مایه اصفهان ساخته و تنظیم شده است.

وحید تاج در متن کوتاهی در باره این اثر توضیحی ارائه کرده است. در این متن آمده است:

«اخیراً با انجمنی از نازنینان و تلاشگران هم‌سرزمین آشنا شدم.

این عزیزان، با ساخت مدرسه و کتابخانه و با حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، به صورتی کاملاً مستقل و با مشارکت دوستانی از جنس شما، مانع از ترک تحصیل فرزندان ایران می‌شوند.

این اثر را به این انجمن شریف تقدیم می‌کنم.»

علیرضا سعیدی

