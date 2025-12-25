به گزارش خبرگزاری مهر، وحید تاج خواننده موسیقی ایرانی فصل جدید کار خود را با انتشار قطعه «چهره پاییز» و تقدیم آن به یک موسسه خیریه آغاز کرد.

این قطعه با آهنگسازی ایوب صادقی و شعری از محمدرضا یار توسط بهنام ابوالقاسم در فضای موسیقی ارکسترال ایرانی در مایه اصفهان ساخته و تنظیم شده است.

وحید تاج در متن کوتاهی در باره این اثر توضیحی ارائه کرده است. در این متن آمده است:

«اخیراً با انجمنی از نازنینان و تلاشگران هم‌سرزمین آشنا شدم.

این عزیزان، با ساخت مدرسه و کتابخانه و با حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، به صورتی کاملاً مستقل و با مشارکت دوستانی از جنس شما، مانع از ترک تحصیل فرزندان ایران می‌شوند.

این اثر را به این انجمن شریف تقدیم می‌کنم.»