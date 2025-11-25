  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

اعلام جزئیات کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران به خوانندگی وحید تاج

تازه‌ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران با نام «کنون به گوش می رسد ...» به آهنگسازی سعید فرج پوری، رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی وحید تاج در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با آواز وحید تاج، تازه‌ترین کنسرت خود را با عنوان «کنون به‌ گوش می‌رسد …» به آهنگسازی سعید فرج‌پوری طی ۲ شب ۱۶ و ۱۷ آذر در تالار وحدت روی صحنه می‌برد.

برنامه این کنسرت در سه بخش طراحی شده است. در بخش نخست، «کنسرتو برای کمانچه و ارکستر» از ساخته‌های آهنگساز و نوازنده برجسته کمانچه، سعید فرج‌پوری، توسط ارکستر اجرا می‌شود و او به‌عنوان تکنواز روی صحنه حضور دارد.

در ۲ قسمت بعدی، با همراهی بخش سازهای ایرانی و ارکستر، مجموعه‌ای از تصنیف‌های ماندگار همچون «سرگشته»، «اسرار عشق»، «ناز نرگست»، «چهره پاییز»، «وطن» و چند اثر دیگر، با آواز وحید تاج برای مخاطبان اجرا می‌شود.

اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران با عنوان «کنون به‌ گوش می‌رسد ...» به رهبری همایون رحیمیان، از ساعت ۲۱:۳۰ یکشنبه ۱۶ و دوشنبه ۱۷ آذر در تالار وحدت برگزار می‌شود و بلیت فروشی این اجرا از طریق سایت هنرتیکت انجام می‌شود.

علیرضا سعیدی

