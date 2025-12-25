رزمایش تخصصی امداد و نجات پدافند هوایی ارتش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش تخصصی امداد و نجات در شرایط بحران، صبح امروز (پنج‌شنبه) به ابتکار اداره بهداشت و درمان نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد. این رزمایش با هدف ارتقای سطح آمادگی، افزایش تاب‌آوری و بهبود توان پاسخ عملیاتی در شرایط بحرانی اجرا شد.

این رزمایش با هدف ارزیابی آمادگی فردی و سازمانی در برابر تهدیدات و حملات ترکیبی، ارتقای مهارت‌های تخصصی تیم‌های امدادی و درمانی و تمرین هماهنگی در اجرای عملیات‌های حیاتی در شرایط اضطراری برگزار شد.

در جریان این رزمایش تخصصی، محورهایی همچون عملیات تریاژ مصدومان، رفع آلودگی‌های شیمیایی، ارائه اقدامات حیاتی برای مصدومان ترومایی، شیمیایی و آسیب‌دیدگان ناشی از موج انفجار، همچنین تقویت هماهنگی میان سطوح مختلف فرماندهی و ارتقای ساختار فرماندهی در حوزه بهداشت، امداد و درمان به‌صورت میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت.