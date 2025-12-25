موسوی: کیفیت هوای ارومیه ناسالم شد

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای سطح شهر ارومیه و تداوم آلودگی هوا در حال حاضر وضعیت کیفیت هوا ناسالم است.

وی با بیان اینکه مشارکت عمومی و خودداری از هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، توصیه کرد: شهروندان از روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، عمرانی و مانند خودداری کنند.

موسوی، از شهروندان خواست، ضمن کاهش فعالیت‌های بدنی بیماران قلبی و ریوی مبتلا به آسم، به خصوص در فضای باز از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.

وی در ادامه توصیه کرد: همچنین رعایت الگوی مصرف سوخت و دقت لازم در استفاده از وسایل حرارتی (آبگرمکن، بخاری و تأسیسات گرمایشی) به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه حرارت در فضاهای مسکونی، تجاری و اداری، کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی و دقت در هنگام سوخت گیری در جایگاه‌ها و جلوگیری از سر ریز شدن بنزین و سایر سوخت‌ها را رعایت کنند.

معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با تاکید بر جلوگیری از فعالیت توأم با آلودگی واحدهای صنعتی آلاینده محیط زیست، گفت: برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی خودرو و اطلاع رسانی پلیس راهور در خصوص عدم تردد خودروهای تک سرنشین و استفاده از خودروهای حمل و نقل عمومی تشدید می‌شود.