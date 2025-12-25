ترامپ: شب گذشته مواضع داعش در نیجریه را بمباران کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که شب گذشته به دستور او مواضع گروه تروریستی داعش در شمال غرب نیجریه هدف حمله قرار گرفت.

ترامپ مدعی شد که وزارت دفاع آمریکا چندین حمله بسیار دقیق علیه گروه تروریستی داعش در شمال غرب نیجریه انجام داده است.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: داعش در نیجریه با خشونت بی‌سابقه، مسیحیان بی‌گناه را هدف قرار داده و قتل‌عام می‌کند.

وی ادامه داد: من قبلاً به این تروریست‌ها درباره کشتار مسیحیان هشدار داده بودم و آن‌ها هزینه آن را پرداختند.

ترامپ گفت: اگر قتل‌عام مسیحیان ادامه یابد، تعداد بیشتری از تروریست‌ها کشته خواهند شد.

وی افزود: حمله در ایالت سوبوتو اجرا شد و منجر به کشته شدن تعدادی از اعضای گروه تروریستی داعش شد.

رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که حمله نظامی آمریکا در نیجریه بر اساس درخواست مقامات نیجریه‌ای انجام شد.

گروه تروریستی داعش شاخه غرب آفریقا (ISWAP) از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را در شمال شرقی نیجریه آغاز کرد و شاخه‌ای از بوکوحرام محسوب می‌شود. این گروه با حملات گسترده علیه نیروهای امنیتی و غیرنظامیان، به ویژه در ایالت‌های بورنو، یوبی و آداماوا، باعث کشته و آواره شدن هزاران نفر شده است. نیروهای نیجریه و کشورهای همسایه، به همراه پشتیبانی هوایی آمریکا، طی سال‌های اخیر چندین عملیات علیه پایگاه‌ها و سرکردگان این گروه تروریستی انجام داده‌اند.