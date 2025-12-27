دولت نیجریه: آمریکا حملات جدیدی به مواضع داعش انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، خبرگزاری فرانسه به نقل از دولت نیجریه اعلام کرد که آمریکا حملات جدیدی را علیه مواضع داعش در این کشور انجام داده است.
بر اساس اعلام این رسانه، آمریکا مدعی است که این حملات را پس از وقفهای کوتاه علیه گروهک تروریستی داعش در ایالت بورنو واقع در شمالشرق نیجریه انجام داده است!
این در حالیست که «پیت هگزت» وزیر جنگ آمریکا اخیراً اعلام کرد که «ترامپ وقتی گفت کشتار مسیحیان بیگناه در نیجریه و جاهای دیگر باید پایان یابد، حرفش واضح بود.»
ناظران و تحلیلگران این گونه اقدامات آمریکا را به عنوان عاملی برای دامن زدن به تنشهای مذهبی در پرجمعیتترین کشور آفریقا تفسیر کرده اند، کشوری که در گذشته شاهد موجهایی از خشونتهای فرقهای بوده است.
ادعای واشنگتن در خصوص حمله به مواضع تروریستهای داعش در نیجریه در حالی مطرح میشود که در جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶، دونالد ترامپ آشکارا اذعان کرد که دولت پیشین این کشور گروهک تروریستی داعش را برای مقاصد و اهداف خود تأسیس کرده و از آن حمایت نیز کرده است.
