به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، چندی پس از آنکه بخشی از موشک شلیک شده توسط آمریکا به روستایی در نیجریه برخورد کرد و چند متر نیز با تنها مرکز درمانی آن روستا فاصله داشت، مردم جابو در شمال غربی نیجریه در شوک و سردرگمی به سر می‌برند.

سلیمان کاگارا، ساکن این جامعه کشاورزی آرام و عمدتاً مسلمان در منطقه تامبووال در ایالت سوکوتو، به سی‌ان‌ان گفت که حدود ساعت ۱۰ شب پنجشنبه صدای انفجار بلندی را شنیده و شعله‌های آتش را دیده است، زیرا یک پرتابه از بالای سرشان عبور کرده است؛ کمی بعد سقوط کرد و بر اثر برخورد با زمین منفجر شد و روستاییان را از ترس فراری داد.

بشار عیسی جابو، نماینده تامبووال در پارلمان ایالتی، در مصاحبه با سی‌ان‌ان، این روستا را «یک جامعه صلح‌طلب» توصیف کرد که «هیچ سابقه شناخته‌شده‌ای از داعش یا هر گروه تروریستی دیگری که در این منطقه فعالیت می‌کند، ندارد.»

گفتنی است که خبرگزاری فرانسه اخیراً به نقل از دولت نیجریه اعلام کرد که آمریکا حملات جدیدی را علیه مواضع داعش در این کشور انجام داد. آمریکا مدعی بود که این حملات را پس از وقفه‌ای کوتاه علیه گروهک تروریستی داعش در ایالت بورنو واقع در شمال‌شرق نیجریه انجام داد!

ناظران و تحلیلگران این گونه اقدامات آمریکا را به عنوان عاملی برای دامن زدن به تنش‌های مذهبی در پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا تفسیر کرده‌اند، کشوری که در گذشته شاهد موج‌هایی از خشونت‌های فرقه‌ای بوده است.

ادعای واشنگتن در خصوص حمله به مواضع تروریست‌های داعش در نیجریه در حالی مطرح شد که در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶، دونالد ترامپ آشکارا اذعان کرد که دولت پیشین این کشور گروهک تروریستی داعش را برای مقاصد و اهداف خود تأسیس کرده و از آن حمایت نیز کرده است.