تئاتر «شهر» در ایستگاه پایانی؛ خبرنگار مهر تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» عصر پنجشنبه ۴ دی در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران برگزار شد.

در این مراسم محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، محمد خراسانی‌زاده معاون امور هنری این سازمان، رضا مردانی مدیر اداره کل هنرهای نمایشی، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران و امین اشرفی دبیر جشنواره حضور داشتند.

از دیگر حاضران در این برنامه می‌توان به رضا بابک، مهرداد کوروش‌نیا، اردشیر صالح‌پور، عزت‌الله رمضانی‌فر، محمد ساربان، توحید معصومی، ایرج راد، سامان خلیلیان، عباس جهانگیریان، محسن قصابیان، نادر برهانی‌مرند، شکرخدا گودرزی، فرهاد شریفی، اسماعیل خلج، کاظم هژیرآزاد، محمدمهدی خاتمی، علیرضا گیلوری، آناهیتا غنی‌زاده، قاسم زارع، حسین مسافرآستانه، مریم معترف، شهرام لاسمی، محرم زینال‌زاده و … اشاره کرد.

مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.

اجرای این مراسم را فرزاد حسنی عهده‌دار بود.

در ادامه پیام ویدئویی علیرضا زاکانی شهردار تهران پخش شد.

برگزاری ۲ رویداد هنری مهم در سال جاری

زاکانی در این پیام ضمن تبریک ایام ماه رجب، با اشاره به برگزاری ۲ رویداد مهم فرهنگی در سال جاری گفت: امسال جشنواره فیلم «شهر» پس از سه سال وقفه با ابعادی گسترده برگزار شد و جشنواره تئاتر «شهر» نیز پس از هشت سال با گستره‌ای مطلوب شکل گرفت. این رویدادها نشان می‌دهد که در مسیر دستیابی به دستاوردهای هنری، به‌ویژه برای شهر تهران، گام‌های مؤثری برداشته شده است.

وی تهران را شهری با پیشینه کهن و پایتخت نظام اسلامی دانست و افزود: این شهر می‌تواند از طریق هنر، جلوه‌های تازه‌ای از هویت خود را به نمایش بگذارد. خوشحالم که این رویدادها در کنار سایر برنامه‌ها برگزار شد و از همه هنرمندانی که در بخش‌های مختلف مدیریت، دبیری و اجرا حضور داشتند قدردانی می‌کنم.

شهردار تهران همچنین بر لزوم خلق هویت هنری برای شهر در قالب هنرهای نمایشی و سینما تأکید کرد و گفت: توجه به اساتید و همه اجزای هنر در این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد. در پایان نیز از هنرمندان، داوران، تماشاگران و عوامل اجرایی جشنواره قدردانی کرد.

تئاتری‌ها همواره کنار مردم ایستادند

در ادامه محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران با تأکید بر نقش مردم در پویایی تئاتر گفت: تئاتر در ایران هنری برخاسته از متن زندگی مردم است و اگر این پیوند عمیق وجود نداشت، هیچ جشنواره‌ای نمی‌توانست چراغ این هنر را روشن نگه دارد.

وی با اشاره به همراهی هنرمندان تئاتر با مردم در مقاطع مختلف تاریخی، از انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس، افزود: هنرمندان تئاتر همواره در کنار مردم ایستاده‌اند؛ نه جلوتر و نه عقب‌تر. تئاتر آئینی و مردمی نیز جلوه‌ای از همین پیوند عمیق میان هنر، ایمان و زیست اجتماعی است.

اعلمی با بیان اینکه حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در این دوره از جشنواره نشان‌دهنده زنده بودن تئاتر مردمی است، تصریح کرد: هفتمین جشنواره تئاتر شهر جلوه‌ای از ظرفیت گسترده تئاتر پایتخت بود و تنوع آثار و پراکندگی اجراها در نقاط مختلف شهر نشان داد که تئاتر تهران محدود به چند سالن خاص نیست.

وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان فرهنگی‌هنری بیان کرد: این سازمان خود را صرفاً برگزارکننده رویداد نمی‌داند، بلکه متولی جریان هنر در شهر است. در همین راستا فاز جدید تماشاخانه ایرانشهر وارد مرحله اجرایی شده، چالش ۱۷ ساله تماشاخانه آئینی و سنتی صبا برطرف شده و باغ نمایش تهران هم‌زمان با این جشنواره به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران اجرای رایگان نمایش‌ها در مناطق مختلف شهر را گامی در جهت عدالت فرهنگی دانست و در پایان با قدردانی از دبیرخانه جشنواره، دبیران، هنرمندان و عوامل اجرایی گفت: در این جشنواره همه شرکت‌کنندگان برنده‌اند، چرا که تئاتر را زنده نگه داشتند.

نبض تئاتر در تهران زنده است

امین اشرفی دبیر هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» نیز با اشاره به جایگاه تئاتر شهری عنوان کرد: این دوره از جشنواره پاتوقی برای همدلی، خلاقیت و گفتگوی زنده با شهر بود و استقبال مخاطبان نشان داد نبض تئاتر در تهران زنده است.

وی با قدردانی از حمایت‌های شهردار تهران، شورای اسلامی شهر، رئیس و معاونان سازمان فرهنگی‌هنری و نهادهای فرهنگی از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، خانه هنرمندان ایران و صدا و سیما، آمار این دوره را بیش از شش هزار مخاطب و دریافت بیش از ۱۲۰۰ اثر هنری اعلام کرد و افزود: بیش از ۲۰۰ اجرا در نقاط مختلف شهر تهران برگزار شد.

در ادامه مراسم با یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، از کیان قاسمیان فرزند خردسال خانواده شهید قاسمیان و رسولی تقدیر شد.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به توجه ویژه جشنواره به کودکان و نوجوانان یادآور شد: هر کاری که انجام می‌دهیم برای آینده همین بچه‌هاست و نقش هنرمندان در زیباتر و قابل‌تحمل‌تر کردن شهر بسیار مهم است.

از خبرنگار مهر قدردانی شد

در بخش بعدی مراسم، از نرگس کیانی خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین، تبسم کشاورز خبرنگار خبرگزاری برنا و فریبرز دارایی خبرنگار خبرگزاری مهر قدردانی و سپس اسامی برگزیدگان بخش‌های مختلف هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» اعلام شد.

بخش مسابقه تئاتر نوجوان

لوح تقدیر ویژه هیئت داوران بخش نوجوان هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، به پاس سال‌ها تلاش در جهت ترویج نمایش‌های پداگوژیک برای کودکان و نوجوانان، به رحمت امینی برای نمایش «پدر و پسر» اهدا شد.

برگزیدگان:

رتبه سوم: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به عبدالرضا یعقوبی برای نمایش «شازده کوچولو» رسید.

رتبه دوم: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نمایش «زندگی بسیار کوتاه است» به کارگردانی مجتبی گوهرخای اهدا شد.

رتبه اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نمایش «هچل» به کارگردانی امیر افسر شیبانی تقدیم شد.

بخش نمایشنامه‌نویسی

نفر سوم (مشترک): دیپلم افتخار و جایزه نقدی به فرانک کریمی برای نمایشنامه «بی‌مدار» و محمد طلوعی برای نمایشنامه «پری‌داری میرزا احمدخان گروسی در تهران» اهدا شد.

نفر دوم: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نگار سرلک برای نمایشنامه «رها، در خیابان‌های این حوالی» رسید.

نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نگین ضیایی برای نمایشنامه «خطرنج» تقدیم شد.

جوایز بخش دیگرگونه‌های اجرایی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به گروه نمایش «حکم پهلوانی» به کارگردانی فاطمه غیبی، به دلیل پژوهش مناسب در معرفی یک قهرمان زن، تقدیم شد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به علیرضا امین مظفری برای طراحی و ایده‌پردازی نمایش «جنگ نام دیگر تو بود» رسید.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به گروه نمایش «هتل» به کارگردانی مرجان آقانوری، به دلیل انتخاب مناسب مکان اجرا و کنش‌گری فعال در فضا، اهدا شد.

لوح تقدیر ویژه هیئت داوران و جایزه نقدی، به دلیل ترویج نمایش سنتی خیمه‌شب‌بازی، به گروه نمایش «جشن شب یلدا» به کارگردانی علی جباری تعلق گرفت.

موسیقی تئاتر خیابانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به علی خاتمی برای آهنگسازی نمایش «وانت پر دردسر» اهدا شد.

طراحی فضا (تئاتر خیابانی)

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به شاهین سلطانی برای طراحی فضای نمایش «ققنوس» رسید.

طراحی نور (تئاتر صحنه‌ای)

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به رضا خضرایی برای طراحی نور نمایش «کشتارگاه» تقدیم شد.

در بخش طراحی صحنه و لباس – بخش کودک جوایز به شرح زیر به برگزیدگان رسید.

برگزیدگان:

دیپلم افتخار و جایزه نقدی به ریحون شکری برای طراحی لباس نمایش «جادوی روز تولد» اهدا شد.

دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مریم کرمی برای طراحی لباس نمایش «مترسک» رسید.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به حسین قاسمی‌هنر و زهرا ناظری برای طراحی صحنه نمایش «اوکاپی» تقدیم شد.

طراحی لباس – تئاتر صحنه‌ای

دیپلم افتخار و جایزه نقدی به پرتو مهر برای طراحی لباس نمایش «رینگ» رسید.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نوید فرح‌مرزی برای طراحی لباس نمایش «کشتارگاه» اهدا شد.

طراحی صحنه – تئاتر صحنه‌ای

دیپلم افتخار و جایزه نقدی به علی هیهاوند و محمدمهدی گلستانی برای طراحی صحنه نمایش «کشتارگاه» رسید.

دیپلم افتخار و جایزه نقدی به احمد صمیمی و فراز غلامی برای طراحی صحنه نمایش «به علت ضیق مکان» اهدا شد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به پرتو مهر برای طراحی صحنه نمایش «رینگ» اهدا شد.

جایزه ویژه جشنواره «تهران، شهر ایستاده»

رتبه سوم: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مهدی موسی‌خانی برای نمایش «مانتیکور» اهدا شد.

رتبه دوم: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به آدینه رحیم‌نژاد برای نمایش «ایراندخت» تعلق گرفت.

رتبه اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به سیروس همتی برای نمایش «وی‌لا» رسید.

همچنین در بخش جایزه ویژه جشنواره «تهران، شهر ایستاده»، از علی اصغری برای کارگردانی نمایش «کمدی بدنام» تقدیر شد.

در بخش بازیگری جوایز به شرح زیر اهدا شد.

تقدیر بازیگران کودک و نوجوان

لوح تقدیر و جایزه نقدی به ضحا رجایی‌فر برای نمایش «آرزوی بزرگ»، ملودی حمدگذار برای نمایش «مترسک»، پاشا کشاورز و هلیا نصرالهی برای نمایش «بچه نهنگ» رسید.

بازیگری مرد

تندیس جشنواره به مهدی داوودی برای نمایش «وانت پر دردسر» اهدا شد.

دیپلم افتخار به رسول احمدی برای نمایش «ققنوس» رسید.

بازیگری زن

تندیس جشنواره به غزل حاجی برای نمایش «زیرانداز» رسید.

دیپلم افتخار به مرضیه یکتایی برای نمایش «ققنوس» تعلق گرفت.

بازیگری مرد (کودک)

تندیس جشنواره به مصطفی ایزدی برای نمایش «جادوی روز تولد» اهدا شد.

دیپلم افتخار به آرین ناصری‌مهر برای نمایش «اوکاپی» رسید.

بازیگری زن (کودک)

تندیس جشنواره به ملیحه مقیمی اسفندآبادی برای نمایش «آهای کوزه کجا کجا؟» تقدیم شد.

دیپلم افتخار به فرشته صفری برای نمایش «مترسک» اهدا شد.

بازیگری مرد (صحنه‌ای)

تندیس جشنواره به آروین شاه‌حسینی برای نمایش «کلوزآپ» تقدیم شد.

دیپلم افتخار به حامد احمدجو برای نمایش «ما بچه نداریم»، مهرداد ضیایی برای نمایش «چند سال پیش» و مازیار مهرگان برای نمایش «کمدی بدنام» تعلق گرفت.

بازیگری زن (صحنه‌ای)

تندیس جشنواره به فائزه یوسفی برای نمایش «گرامر» اهدا شد.

دیپلم افتخار به پانیذ برزعلی برای نمایش «سوگ» و نوشین مینایی‌فرد برای نمایش «چند سال پیش» تقدیم شد.

در بخش نمایشنامه‌نویسی جوایز به شرح زیر تقدیم شد.

بخش کودک

تندیس جشنواره به امین‌رضا ملک‌محمودی و زهرا ناظری برای نمایشنامه «اوکاپی» اهدا شد.

دیپلم افتخار به زیبا برجی فلاح برای نمایشنامه «بچه نهنگ» تقدیم شد.

بخش صحنه‌ای

تندیس جشنواره به پیام لاریان برای نمایشنامه «تاریخ مردم کوچه و بازار» تعلق گرفت.

دیپلم افتخار به کهبد تاراج برای نمایشنامه «چند سال پیش» و حسین برفی‌نژاد برای نمایشنامه «گرامر» رسید.

در بخش کارگردانی جوایز به شرح زیر اعلام شد.

تئاتر خیابانی

تندیس جشنواره به حسین نادری برای نمایش «ققنوس» رسید.

دیپلم افتخار به آرزو علیپور برای نمایش «تهران؛ لبخند زیر دود» اهدا شد.

تئاتر کودک

تندیس جشنواره به زهرا ناظری برای نمایش «اوکاپی» اهدا شد.

دیپلم افتخار به مجید بذرپاچ برای نمایش «مترسک» تقدیم شد.

تئاتر صحنه‌ای

تندیس جشنواره به کاوه مهدوی برای نمایش «کشتارگاه» اهدا شد.

دیپلم افتخار به پانیذ برزعلی برای نمایش «سوگ» و احمد صمیمی و فراز غلامی برای نمایش «به علت ضیق مکان» تقدیم شد.

دستاورد فنی و هنری – بخش کودک

دیپلم افتخار به حسین تبریزی به پاس سالیان تلاش در طراحی و اجرای گریم نمایش‌های کودک و نوجوان تعلق گرفت.

تندیس جشنواره به بهناز مهدیخواه به پاس سالیان تلاش در طراحی و ساخت عروسک و اجرای خلاقانه نمایش‌های عروسکی رسید.