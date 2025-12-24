فرزاد حسنی مجری اختتامیه جشنواره تئاتر «شهر» شد

به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی جشنواره، مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» روز پنجشنبه، ۴ دی ۱۴۰۴، ساعت ۱۸ در پردیس تئاتر تهران برگزار میشود.
در این مراسم، برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره معرفی و از آنان تقدیر میشود.
مجری این برنامه فرزاد حسنی است.
هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد و میزبان آثار متنوعی از هنرمندان عرصه تئاتر بوده است.
پردیس تئاتر تهران در اتوبان امام علی (ع) جنوب، خروجی شهید محلاتی شرق، خیابان شاه آبادی جنوبی، پایینتر از میدان مالک اشتر واقع شده است.
