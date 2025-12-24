  1. هنر
  2. تئاتر
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

فرزاد حسنی مجری اختتامیه جشنواره تئاتر «شهر» شد

فرزاد حسنی مجری اختتامیه جشنواره تئاتر «شهر» شد

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» روز پنج‌شنبه، ۴ دی‌ با اجرای فرزاد حسنی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی جشنواره، مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» روز پنج‌شنبه، ۴ دی ۱۴۰۴، ساعت ۱۸ در پردیس تئاتر تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم، برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره معرفی و از آنان تقدیر می‌شود.

مجری این برنامه فرزاد حسنی است.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی‌ ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد و میزبان آثار متنوعی از هنرمندان عرصه تئاتر بوده است.

پردیس تئاتر تهران در اتوبان امام علی (ع) جنوب، خروجی شهید محلاتی شرق، خیابان شاه آبادی جنوبی، پایین‌تر از میدان مالک اشتر واقع شده است.

کد خبر 6700706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها