پایان کار تئاتر «شهر» بدون بدهی؛ وقفه‌ای برای دوره بعد نداریم

دبیر هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» اعلام کرد تا پایان روز چهارشنبه ۳ دی تمامی تعهدات مالی جشنواره به ویژه کمک‌هزینه گروه‌های شرکت‌کننده، تسویه می‌شود.

امین اشرفی دبیر هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» درباره وضعیت تعهدات مالی جشنواره از جمله پرداخت کمک‌هزینه گروه‌های شرکت‌کننده در این دوره، به خبرنگار مهر گفت: یک بخش از مبلغ کمک‌هزینه پیش از جشنواره و بعد از مرحله بازبینی به گروه‌های شرکت‌کننده در این دوره پرداخت شد و مبلغ باقیمانده نیز امروز چهارشنبه ۳ دی پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: خدا را شکر خوش‌قول شدیم و همزمان با برگزاری جشنواره هفتم، تمام تعهدات مالی خود را پرداخت کردیم و هیچ تعهد مالی و بدهی برای جشنواره باقی نمی‌ماند.

اشرفی درباره اینکه آیا جشنواره هفتم تئاتر «شهر» با بودجه برآوردشده برگزار شد یا نه، تصریح کرد: با نهایت صرفه‌جویی و با یک بودجه معقول پیش رفتیم و جشنواره را برگزار کردیم.

دبیر هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» درباره ارزیابی خود از سطح کمی و کیفی این دوره، توضیح داد: به لحاظ استقبال هنرمندان و همچنین حضور تماشاگران، همه چیز بیش از حد انتظارمان بود. بیش از ۷ هزار نفر از نمایش‌های صحنه‌ای جشنواره دیدن کردند، حتی خارج از ظرفیت سالن‌ها نیز در اختیار مخاطبان قرار گرفت. به لحاظ کیفی نیز جشنواره قابل قبولی بود و فراتر از انتظارمان برگزار شد گرچه هنرمندان شرکت کننده و مخاطبان باید در این باره نظرات خود را بگویند.

وی یادآور شد: تلاش کردیم جشنواره ای آبرومند و در خور شهروندان‌مان برگزار کنیم.

اشرفی در پایان درباره اینکه آیا دبیر جشنواره هشتم در مراسم اختتامیه دوره هفتم معرفی می‌شود یا نه، گفت: تلاش‌مان بر این است که دبیرخانه جشنواره تئاتر «شهر» به شکل دائمی به کار خود ادامه دهد. شاید فرایند انتخاب دبیر دوره هشتم و برآورد بودجه مدت زمانی طول بکشد ولی هدف‌مان این است که وقفه‌ای در برگزاری دوره آینده رخ ندهد و با همین شور و حال جشنواره برگزار شود.

فریبرز دارایی

