امین اشرفی دبیر هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» درباره وضعیت تعهدات مالی جشنواره از جمله پرداخت کمک‌هزینه گروه‌های شرکت‌کننده در این دوره، به خبرنگار مهر گفت: یک بخش از مبلغ کمک‌هزینه پیش از جشنواره و بعد از مرحله بازبینی به گروه‌های شرکت‌کننده در این دوره پرداخت شد و مبلغ باقیمانده نیز امروز چهارشنبه ۳ دی پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: خدا را شکر خوش‌قول شدیم و همزمان با برگزاری جشنواره هفتم، تمام تعهدات مالی خود را پرداخت کردیم و هیچ تعهد مالی و بدهی برای جشنواره باقی نمی‌ماند.

اشرفی درباره اینکه آیا جشنواره هفتم تئاتر «شهر» با بودجه برآوردشده برگزار شد یا نه، تصریح کرد: با نهایت صرفه‌جویی و با یک بودجه معقول پیش رفتیم و جشنواره را برگزار کردیم.

دبیر هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» درباره ارزیابی خود از سطح کمی و کیفی این دوره، توضیح داد: به لحاظ استقبال هنرمندان و همچنین حضور تماشاگران، همه چیز بیش از حد انتظارمان بود. بیش از ۷ هزار نفر از نمایش‌های صحنه‌ای جشنواره دیدن کردند، حتی خارج از ظرفیت سالن‌ها نیز در اختیار مخاطبان قرار گرفت. به لحاظ کیفی نیز جشنواره قابل قبولی بود و فراتر از انتظارمان برگزار شد گرچه هنرمندان شرکت کننده و مخاطبان باید در این باره نظرات خود را بگویند.

وی یادآور شد: تلاش کردیم جشنواره ای آبرومند و در خور شهروندان‌مان برگزار کنیم.

اشرفی در پایان درباره اینکه آیا دبیر جشنواره هشتم در مراسم اختتامیه دوره هفتم معرفی می‌شود یا نه، گفت: تلاش‌مان بر این است که دبیرخانه جشنواره تئاتر «شهر» به شکل دائمی به کار خود ادامه دهد. شاید فرایند انتخاب دبیر دوره هشتم و برآورد بودجه مدت زمانی طول بکشد ولی هدف‌مان این است که وقفه‌ای در برگزاری دوره آینده رخ ندهد و با همین شور و حال جشنواره برگزار شود.