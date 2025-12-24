نقش جشنواره‌ در شکوفایی نسل جوان؛ چگونه «خشم قلمبه» خود را کنترل کنیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نفر، با کارگردانی نمایش «خشم قلمبه» به نویسندگی سعید ابک، در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در بخش مهمان کودک و نوجوان جشنواره تئاتر «شهر» حضور دارد.
نفر درباره موضوع و دغدغه اصلی نمایش گفت: نمایش «خشم قلمبه» به کودکانی میپردازد که دچار خشمهای آنی و هیجانی میشوند. این کودکان معمولاً نمیدانند چگونه باید خشم خود را مدیریت کنند و همین موضوع میتواند هم به خودشان آسیب بزند و هم در روابط اجتماعی آنها مشکل ایجاد کند. ما در این نمایش تلاش کردهایم به زبانی ساده و قابل فهم برای کودکان، نشان دهیم خشم از کجا میآید و چگونه میتوان آن را بهدرستی هدایت و کنترل کرد.
وی ادامه داد: در واقع «خشم قلمبه» نمایشی آموزشی- نمایشی است که بدون شعارزدگی، مسئله کنترل خشم را مطرح میکند و سعی دارد به کودکان کمک کند احساسات خود را بهتر بشناسند و با آنها کنار بیایند.
این کارگردان درباره حضور نمایش در بخش کودک و نوجوان جشنواره توضیح داد: به دعوت دبیر محترم جشنواره، آقای امین اشرفی، این فرصت فراهم شد تا نمایش «خشم قلمبه» به همراه گروه اجراییاش در بخش (مهمان) ویژه کودک و نوجوان حضور پیدا کند. این بخش برای ما اهمیت ویژهای دارد، چرا که ارتباط مستقیمی با مخاطبان اصلی نمایش برقرار میکند.
نفر با قدردانی از عوامل اجرایی بخش کودک جشنواره، افزود: در اینجا لازم میدانم از ناصر آویژه و همکارانشان تشکر ویژه داشته باشم. با توجه به محدودیتهای زمانی و شرایط اجرایی، همکاری بسیار خوبی با گروه ما داشتند و نهایت همراهی را انجام دادند. برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت دارم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به وقفههای ایجادشده در برگزاری جشنواره تئاتر «شهر» اشاره و مطرح کرد: واقعاً مشخص نیست چرا باید در برگزاری برخی جشنوارههای نمایشی وقفه ایجاد شود؛ آن هم در شرایطی که سازمانی گسترده مانند سازمان فرهنگی هنری شهرداری وجود دارد. جشنوارهای که شاید بودجه آنچنانی نداشته باشد، اما بازخورد بسیار گستردهای میان جوانان، اعضای خانه تئاتر و اهالی تئاتر دارد، نباید با چنین وقفههایی مواجه شود. این مسئله نیازمند بررسی و پیگیری جدی در سطح مدیریتی است.
این کارگردان تئاتر درباره اهمیت و جایگاه جشنواره یادآور شد: با توجه به اسامی هنرمندانی که در این دوره حضور دارند، استقبال بسیار خوبی را شاهد هستیم. این موضوع نشان میدهد که جشنواره همچنان برای هنرمندان نسلهای مختلف، حتی نسلهای پیش از ما، اهمیت دارد. از سوی دیگر، حضور مدیرانی که در رأس امور قرار دارند و خودشان دغدغه تئاتر دارند، نشاندهنده اهمیت این رویداد فرهنگی برای شهر تهران است.
نفر با اشاره به نقش جشنوارهها در حمایت از نسل جوان بیان کرد: من سالها در ستادهای جشنوارههای مختلف حضور داشتهام و بهخوبی میدانم که هر رویداد فرهنگی و هنری تا چه اندازه میتواند برای جوانترها انگیزه و محرک باشد. این جشنوارهها فرصتی ایجاد میکنند تا هنرمندان جوان بتوانند تواناییهای خود را نشان دهند و مسیر حرفهایشان را پیدا کنند. به نظر من این رویداد ظرفیت آن را دارد که بسیار گستردهتر از این و در سطح مناطق مختلف شهر تهران برگزار شود تا مخاطبان بیشتری از آن بهرهمند شوند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مخاطبان، بهویژه کودکان و نوجوانان، از آثار تولید شده در این دوره لذت ببرند و ارتباط مؤثری با نمایشها برقرار کنند.
هدیه حاجیطاهری، علی باروتی، سوده سعدایی، علیرضا صحبتی، متین رادمان و مانلی نفر گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران در حال برگزاری است.
