حمله هوایی آمریکا به مواضع «داعش» در نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که نیروهای کشورش چندین حمله قدرتمند و مرگبار علیه آنچه او «باقی مانده‌های سازمان تروریستی داعش» در شمال غربی نیجریه نامید، انجام داده‌اند و متعهد شد که «در صورت ادامه کشتار مسیحیان توسط شبه‌نظامیان»، حملات بیشتری انجام خواهد داد.

پیام رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خودش موسوم به «تروث سوشال» شامل اطلاعاتی در مورد نحوه انجام این حمله یا نتایج آن نبود و کاخ سفید هم جزئیات بیشتری درباره آن ارائه نکرده است.

ترامپ در این پیام نوشت: «امشب (پنج شنبه)، به دستور من به عنوان فرمانده کل قوا، ایالات متحده حمله‌ای قدرتمند و مرگبار علیه تروریست‌های داعش در شمال غربی نیجریه انجام داد، تروریست‌هایی که به طرز وحشیانه‌ای، عمدتاً مسیحیان بی‌گناه را هدف قرار داده و می‌کشند، در سطوحی که سال‌ها، حتی قرن‌ها در این کشور دیده نشده است.»

وی افزود: «من به این تروریست‌ها هشدار داده بودم که اگر کشتار مسیحیان را متوقف نکنند، بهای سنگینی خواهند پرداخت و امشب این اتفاق افتاد. وزارت جنگ چندین حمله دقیق انجام داد.»

از سوی دیگر، فرماندهی ارتش آمریکا در آفریقا اعلام کرد که این حملات «تعهد آنها را به از بین بردن تهدیدات تروریستی علیه آمریکایی‌ها» نشان می‌دهد.

«پیت هگزت» وزیر جنگ آمریکا هم اعلام کرد که «ترامپ وقتی گفت کشتار مسیحیان بی‌گناه در نیجریه و جاهای دیگر باید پایان یابد، حرفش واضح بود.»

هگزت افزود: پنتاگون همیشه آماده است و داعش امشب و در روز کریسمس متوجه این موضوع شد. حملات بیشتری هم وجود خواهد داشت و ما از حمایت و همکاری دولت نیجریه سپاسگزاریم. این حمله منجر به کشته شدن تعدادی از تروریست‌های داعش و ما به درخواست مقامات نیجریه در ایالت سوبوتو این حمله را انجام دادیم.

رویترز هم به نقل از وزارت امور خارجه نیجریه اعلام کرد: «ما تأیید می‌کنیم که همچنان با ایالات متحده در همکاری‌های امنیتی ساختاریافته در تعامل هستیم. همکاری با ایالات متحده منجر به اجرای حملات دقیق به اهداف تروریستی در شمال غربی نیجریه شده است.

این اولین حملات آمریکا در نیجریه در دوران ریاست جمهوری ترامپ است.

ناظران و تحلیلگران این گونه اقدامات آمریکا را به عنوان عاملی برای دامن زدن به تنش‌های مذهبی در پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا تفسیر کرده اند، کشوری که در گذشته شاهد موج‌هایی از خشونت‌های فرقه‌ای بوده است.