۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۵

مهاجمان مسلح ۳۸ نفر را در نیجریه کشتند

حمله شبانه مهاجمان مسلح به روستایی در ایالت زامفارا در نیجریه، به کشته شدن ۳۸ نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، پلیس و مقامات محلی نیجریه امروز شنبه اعلام کردند که در حمله شبانه مهاجمان مسلح به روستایی در ایالت زامفارا در شمال غربی این کشور حداقل ۳۸ نفر کشته شدند.

ایالت زامفارا، مانند بسیاری از ایالت‌ های شمالی این کشور با ناامنی از منابع مختلف، از جمله باندهای مسلح محلی که راهزن نامیده می‌ شوند و روستاها را غارت و ساکنان را می‌ ربایند، مواجه است، به طوری که گروه‌ هایی در شمال غربی نفوذ خود را به سمت جنوب گسترش می‌ دهند.

سخنگوی پلیس زامفارا در این ارتباط گفت: حمله در روستای دورافتاده‌ ای که مسیرهای دسترسی کمی داشت، رخ داد. در حال حاضر، وضعیت عادی در منطقه برقرار شده است.

باندهای مسلح در جنگل‌ های ایالت‌ های زامفارا، کاتسینا، کادونا، سوکوتو، کبی و نیجر مستقر هستند و از آنجا به روستاها حمله می‌ کنند.

ارتش نیجریه چندین سال است که برای مبارزه با این گروه‌ ها، استقرار خود در منطقه را افزایش داده است، اما خشونت همچنان ادامه دارد.

