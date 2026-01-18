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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

واشنگتن‌پست: حداقل یک‌چهارم موشک‌های آمریکا در نیجریه ناموفق بودند

واشنگتن‌پست: حداقل یک‌چهارم موشک‌های آمریکا در نیجریه ناموفق بودند

یک روزنامه آمریکایی نوشت: حداقل یک‌چهارم موشک‌های آمریکا در نیجریه موفق نبودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه نوشت: حداقل یک‌چهارم موشک‌های کروز تاماهاوک شلیک‌شده به نیجریه ناموفق بوده اند.

این رسانه آمریکایی، کارآمدی سایر موشک‌های شلیک شده به سمت اهدافی در نیجریه را نیز نامشخص ارزیابی کرد.

واشنگتن پست، ناکارآمدی حملات موشکی واشنگتن به اهدافی در نیجریه را یادآور شد و نوشت: این موضوع محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را نشان می‌دهد.

این رسانه آمریکایی در گزارشی، علت اصلی عقب نشینی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اقدام علیه جمهوری اسلامی را نیز ناشی از ضعف پنتاگون برای رهگیری موشک های ایران اعلام کرده بود.

آمریکا ماه گذشته به بهانه مبارزه با داعش به نیجریه حمله کرد. دولت و مردم نیجریه، این اقدام واشنگتن را نقض حاکمیت این کشور اعلام و محکوم کردند.

کد مطلب 6723922

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