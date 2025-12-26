اثر انتقادی بنکسی نمادی از امید؛ جشنواره تجسمی فجر وارد مراحل جدی شد

خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصههای هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاقها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع میشود. در سلسله گزارشهای «هنرهای تجسمی در هفتهای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که افتاده، بیان کنیم. جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما در این روز، نمایشگاههای هنرهای تجسمی آغاز به کار میکنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند.
یادبودی از جنس ماندگاری در هشتمین سال سفر ابدی صادق تبریزی
در هفتهای که گذشت، همزمان با هشتمین سال سفر ابدی یکی از پیشگامان مکتب سقاخانه، کتاب «مروری بر زندگی و آثار صادق تبریزی» در قالب مراسمی در موزه هنرهای معاصر تهران رونمایی شد.
در این مراسم، دختران زندهیاد صادق تبریزی و جمعی از هنرمندان و علاقهمندان حضور داشتند.
فیلم مستند «اکنون کهن» به کارگردانی مهدی رضاخانی نیز که نگاهی مستند به مسیر هنری و دیدگاههای صادق تبریزی دارد، اکران شد. در این فیلم، دورههای زندگی هنری صادق تبریزی نمایش داده شد و مصاحبههایی نیز از شخص هنرمند در توضیح بیشتر این دورهها پخش شد.
همچنین، نمایشگاهی در گالری شماره ۶ موزه هنرهای معاصر تهران نیز حاوی تعدادی از آثار صادق تبریزی در حال برگزاری است.
انجمن هنرمندان نگارگر جانی دوباره میگیرد؟
در هفته گذشته، نخستین جلسه هماندیشی دوسالانه نگارگری، با هدف بازاندیشی جایگاه این هنر ملی و ترسیم افقهای پیشروی دوازدهمین دوره آن با حضور آیدین مهدیزاده، جعفر واحدی، محمدباقر آقامیری، سلیمان سعیدآبادی، مهدی خانکه، رحیم چرخی، جلیل جوکار و سمیه رمضانماهی در موزه هنرهای معاصر برگزار شد.
در این جلسه، بر نکاتی تاکید شد؛ از آن جمله اینکه دوسالانه نگارگری نباید صرفاً بهعنوان یک رویداد رقابتی یا محل اهدای جوایز دیده شود، بلکه باید به مثابه یک گردهمایی بزرگ، کنگرهای برای همافزایی استادان، هنرمندان و پژوهشگران این حوزه تلقی شود. موضوع انسجام صنفی و احیای انجمن نگارگری بهعنوان یکی از اهداف کلیدی دوسالانه مطرح شد؛ انجمنی که به گفته حاضران، در سالهای گذشته با افتوخیزهایی مواجه بوده و اکنون میتواند در کنار برگزاری دوازدهمین دوسالانه، دوباره جان بگیرد و به مرجعی برای پیگیری مطالبات حرفهای، آموزشی و صنفی هنرمندان تبدیل شود. نگاه به آینده و ضرورت آشتی نگارگری با جهان امروز، بدون قربانی کردن اصالت، محور دیگری از مباحث جلسه بود. در این میان، بحث اقتصاد هنر، بازارسازی، حضور در حراجها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نهادهای بینالمللی، بهعنوان ضرورتهایی انکارناپذیر مطرح شد.
جشنواره تجسمی فجر وارد مراحل جدی شد
در هفته اول دی که به برگزاری جشنواره تجسمی فجر نزدیک میشویم، بهرام کلهرنیا دبیرکل هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، طی احکامی جداگانه صالح گورابی و جعفر واحدی را به عنوان دبیر هنری و دبیر اجرایی این دوره از جشنواره معرفی کرد.
صالح گورابی هنرمند عکاس و طراح گرافیک که به عنوان دبیر هنری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر منصوب شده، در حوزههای عکاسی صنعتی و تبلیغاتی، طراحی گرافیک، مدیریت هنری و توسعه هویت بصری فعالیت داشته و مدیر هنری چندین جشنواره فرهنگی بوده است.
سال گذشته در هفدهمین دوره جشنواره تجسمی فجر، امیر راد دبیر هنری بود که معتقد بود جشنواره هنرهای تجسمی فجر باید تفاوت جدی در هدف و چشم انداز با بینالها داشته باشد اما همزمان هم باید سعی کند که در مقایسه با گذشته، به شکل هنرمندانهتر و حرفهایتری برگزار شوند.
پایان مهلت ارسال اثر به دوسالانه کاریکاتور تهران
در هفتهای که گذشت، مهلت ارسال اثر به دوازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران (۳ دی) به پایان رسید.
موضوعات این رویداد شامل بخش کارتون موضوعی با عنوان «عجله»، بخش کارتون با عنوان آزاد، بخش کُمیک استریپ با عنوان آزاد، بخش کاریکاتور چهره نیز کاریکاتور از چهرههای پرویز شاپور، کامبیز درمبخش، اردشیر محصص، غلامعلی لطیفی، جواد علیزاده است.
مسعود شجاعی طباطبایی دبیری این رویداد را برعهده دارد و بهرام عظیمی، کیارش زندی، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، جمال رحمتی و عباس ناصری بهعنوان اعضای شورای اجرایی دوسالانه هستند.
بنکسی با اثری تازه در لندن بازگشت / ۲ کودکِ خیره به آسمان؛ نماد امید در زمستان شهری
بنکسی هنرمند ناشناس و صاحب سبک بریتانیایی، با اثری تازه بار دیگر توجه رسانهها و علاقهمندان هنر خیابانی را به خود جلب کرد. او این بار دیواری در غرب لندن را به صحنهای شاعرانه از ۲ کودک تماشاگر آسمان تبدیل کرده است؛ تصویری که بسیاری از منتقدان آن را نشانهای از بازگشت مفهومی «امید در دل شهر» در آثار متأخر بنکسی میدانند.
این اثر در محله بیواتر (Bywater) واقع در غرب لندن روی دیواری کوتاه بالای گاراژها خلق شده است. در تصویر، دو کودک دراز کشیدهاند و با چهرههایی کنجکاو به آسمان اشاره میکنند. بنکسی طبق معمول با انتشار عکسهایی از این صحنه در صفحه رسمی خود، اصالت این اثر را تأیید کرده است؛ شیوهای که او طی سالهای اخیر برای اعلام مالکیت و جلوگیری از جعل آثارش به کار میگیرد.
در کنار این اثر، تصویری مشابه نیز در نزدیکی ساختمان سنتر پوینت (Centre Point) در مرکز لندن دیده شده است که ۲ کودک دیگر را در حال تماشای آسمان نشان میدهد. بااینحال، بنکسی تاکنون صحت انتساب آن را تأیید نکرده است. برخی منتقدان معتقدند ممکن است آن اثر تقلیدی از کار اصلی باشد، اما گروهی دیگر آن را بخشی از پروژهای دوگانه از سوی خود بنکسی میدانند.
به نوشته تحلیلگر هنری روزنامه تایمز لندن، مضامین حضور کودکی، نگاه به آسمان و امید به آینده، از نشانههای بازگشت بنکسی به وجه شاعرانه و اجتماعی آثار اولیهاش است؛ در مقابل آثار سیاسیتر او طی سالهای گذشته در موضوعات فلسطین، مهاجران و تغییرات اقلیمی.
برخی منتقدان همچنین اشاره کردهاند که انتخاب محلهای عادی و نه توریستی، نشانه تلاش بنکسی برای بازگرداندن هنر به خیابانهای واقعی مردم است، جایی که پیامهایش نخستینبار شنیده شد.
بنکسی در ماههای اخیر نیز با فروش تعدادی از آثارش برای حمایت از قربانیان جنگ غزه و همچنین پروژههای محیطزیستی خبرساز شده بود. او، که همچنان هویت واقعیاش ناشناخته باقی مانده است، با استفاده از پیامهای اجتماعی در قالب هنر خیابانی، یکی از تأثیرگذارترین چهرههای هنری قرن ۲۱ شناخته میشود.
آغاز نمایشگاههای هنری در آدینه
نمایشگاه «گلها زنده و پرشورند اما پردهای آنها را نگه میدارد، پردهای که مرز میسازد» در گالری اُ، نمایشگاه «دشت پیش از فراموشی» در گالری اعتماد، نمایشگاه «طبیعت پیش از کلام» در گالری ایرانشهر، نمایشگاه «معتبر» در گالری پروژههای آران، نمایشگاه آثار یعقوب امدادیان در گالری هور، نمایشگاه «منطقه آزاد» در گالری ویستا، نمایشگاه «پرده سیزدهم» در گالری شریف و نمایشگاه «وضعیت سوم» در گالری شیدایی، از جمله نمایشگاههایی هستند که عصر جمعه ۵ دی افتتاح میشوند.
