از شوشتر تا تهران؛ جزئیات برگزاری هجدهمین جشنواره تجسمی فجر تشریح شد

جعفر واحدی دبیر اجرایی هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های این رویداد در تهران و استان‌ها توضیح داد: زنگ آغاز هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر روز سه شنبه ۵ اسفند ساعت ۱۹ در کنار سازه‌های آبی شوشتر به صدا درخواهد آمد که پروژه «سرزمین من/ ایران، تجسم آب» آغاز خواهد شد. پس از این برنامه، به علاوه برنامه استان‌ها، کلیه برنامه‌های جشنواره در مراکز مهم هنری پایتخت برگزار خواهد شد که موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، برج آزادی، مؤسسه فرهنگی هنری صبا، دانشگاه هنر تهران و موزه هنرهای معاصر تهران میزبان برنامه‌های «تجسمی فجر» خواهند شد.

وی همچنین در تشریح دیگر برنامه‌های جشنواره تجسمی فجر گفت: نمایشگاه «بابا آب داد» که پروژه کیوریتوری هنری نمایشگاه هنرهای تجسمی با موضوع آب محسوب می‌شود، روز پنجشنبه ۷ اسفند ساعت ۱۶، در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) آغاز به کار خواهد کرد. این نمایشگاه تا پایان فروردین ۱۴۰۵ در موزه برقرار خواهد بود. جمعه ۸ اسفند ساعت ۱۶ نیز، بخش «انسجام ملی» که نمایشگاهی متشکل از منتخب آثار عکاسان انقلاب است با عنوان «انقلاب در آینه آزادی» در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی افتتاح می‌شود. همچنین، بخش «جشنواره جشنواره‌ها» در قالب ۳ نمایشگاه برگزار می‌شود که اولی شامل آثار چند رویداد تجسمی متشکل از منتخب آثار تصویرسازی جایزه سال سهراب سپهری با عنوان «سرنوشتِ تَر آب» و منتخب نمایشگاه‌های «پاییز برگ» و «جشنواره تجسمی جوانان ایران» است، صبح و عصر شنبه ۹ اسفند در دانشگاه هنر ایران و فرهنگسرای ارسباران افتتاح خواهند شد. همچنین بخش دیگر «جشنواره جشنواره‌ها» نیز به نمایشگاه منتخبی از دوسالانه‌های خوشنویسی و کاریکاتور اختصاص دارد که دوشنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۶ در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح خواهد شد.

پوستر هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

واحدی اضافه کرد: نمایشگاه بخش «انسجام ملی» با عنوان «پیامبر مهر» که منتخب آثار هزار و پانصدمین سالگرد تولد رسول مهربانی است، نیز عصر یکشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۶ در فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود. بخش سوم «جشنواره جشنواره‌ها» نیز در گالری شماره ۶ موزه هنرهای معاصر تهران همزمان با برپایی مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره «تجسمی فجر» آغاز به کار می‌کند و تا نیمه فروردین ادامه خواهد داشت. مراسم پایانی هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز سه شنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۶ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود. در این مراسم، نکوداشت فعالیت‌های یک ساله مرکز هنرهای تجسمی، اعلام برنامه‌های سال آینده و تقدیر از برگزیدگان سال ۱۴۰۴ را شاهد خواهیم بود.

رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر در پایان با بیان اینکه موضوع «آب» با هدف ایجاد انسجام و همدلی پیرامون پیام ملی تعیین شده است، گفت: برنامه‌های جشنواره تجسمی فجر بر اساس زمان‌بندی برنامه‌ریزی شده در حال اجرا هستند؛ البته تعدادی از برنامه‌ها که به انعکاس آثار خلق‌شده در رویدادهای استانی اختصاص دارد، به‌دلیل پیوند با فرهنگسازی مصرف آب، به ایام نوروز و ماه‌های فروردین و اردیبهشت موکول شده است. جشنواره فجر امسال در قالب یک فرایند یک‌ ساله تعریف شده است و محدود به چند روز نیست.