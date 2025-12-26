به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمینلرزه، با عمق ۷۲.۴ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۴۱.۲۳ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۲.۵۸ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون زارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز جمعه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۷ ریشتر، هوکایدو در ژاپن را لرزاند.
