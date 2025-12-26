به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمین‌لرزه، با عمق ۷۲.۴ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۴۱.۲۳ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۲.۵۸ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون زارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.