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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۸

زلزله 6.8 ریشتری ژاپن را لرزاند

زلزله 6.8 ریشتری ژاپن را لرزاند

زمین لرزه ای به قدرت 6.8 ریشتر صبح امروز سواحل جنوبی ژاپن را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این زمین لرزه قوی سواحل جنوبی ژاپن در اوکیناوا را لرزاند.

هنوز گزارشی درباره وقوع سونامی به دلیل این زمین لرزه مخابره نشده است.

این زمین لرزه در حالی در اوکیناوا رخ می دهد که در 11 مارس سال جاری وقوع زمین لرزه ای قوی در این منطقه و به دنبال آن هجوم امواج سونامی به سواحل ژاپن جان 20 هزار نفر را در این کشور گرفت.

ژاپن بر روی یک خط زلزله خیز به نام "حلقه آتش" قرار گرفته است. این خط که در اقیانوس آرام قرار دارد یکی از فعال ترین نقاط زمین از لحاظ زمین لرزه است.  

کد مطلب 1454719

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