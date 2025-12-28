روایتی از زندگی روستایی در ارمنستان در «گله نارنجی»

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گله نارنجی» اثر هرانت ماته‌ووسیان، نویسنده برجسته ارمنی با ترجمه سیف‌الله گلکار توسط انتشارات کتاب‌سرای نیک منتشر شد.

«گله نارنجی» که نخستین‌بار در سال ۱۹۷۶ منتشر شده از مهم‌ترین نمونه‌های ادبیات روستایی ارمنستان به شمار می‌رود. روایت کتاب در روستایی مرزی و دورافتاده می‌گذرد و با نگاهی دقیق و شاعرانه، زندگی روزمره مردمان ساده‌ای را به تصویر می‌کشد که زیست‌شان عمیقاً با زمین، فصل‌ها و سنت‌ها گره خورده است.

این کتاب تجربه‌ای آرام، عمیق و ماندگار از خواندن ادبیات است که نشان می‌دهد زندگی روستایی فراتر از خاک و روزمرگی و سرشار از معنا، سکوت‌های گویا و داستان‌های ناگفته است.

«ماته‌ووسیان» در این اثر، بدون توسل به حادثه‌پردازی‌های پررنگ به سراغ روابط انسانی، کشمکش‌های درونی، شادی‌ها و دلخوری‌های کوچک؛ اما تعیین‌کننده می‌رود. سبک نویسنده آمیزه‌ای است از جزئی‌نگری شاعرانه، طنزی ملایم و نگاهی انتقادی که لحظات ظاهراً عادی زندگی روستایی را به تجربه‌هایی معنادار و جهان‌شمول بدل می‌کند.

سیف‌الله گلکار مترجم و پژوهشگر ادبیات ارمنی است. تمرکز اصلی او بر ترجمه آثاری است که زندگی روزمره، تاریخ فرهنگی و تجربه‌های انسانی مردم ارمنستان را با نگاهی واقع‌گرایانه و در عین حال ادبی روایت می‌کنند. از آثار ترجمه‌شده او می‌توان به «پاییز آفتابی» و «داستان‌های کوتاه ارمنی، «کتاب تابستان بی‌سپیده دم» و «پرنده سپید با بال سیاه» و ده‌ها اثر دیگر اشاره کرد.

لازم به ذکر است؛ «گله‌ی نارنجی» ششمین اثر مجموعه‌ی «مولیان» است که از سوی «کتابسرای نیک» منتشر شده است. مجموعه‌ای که با هدف معرفی ادبیات معاصر کشورهای آسیای میانه و کاهش گسست فرهنگی میان این سرزمین‌ها و ایران شکل گرفته است.

«مولیان» می‌کوشد گسست فرهنگی میان ایران و سرزمین‌های شمالی با پیشینه مشترک تمدنی را کمرنگ کند و خوانندگان فارسی‌زبان را با ادبیات معاصر کشورهایی چون ارمنستان، گرجستان و مناطق قفقاز و آسیای میانه آشنا کند.