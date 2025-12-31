به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، سومین دور از نظارت ستادی شهرداری منطقه ۶ با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، نخبگان علمی، فرهنگی و هنرمندان و نیز معاونان و مدیران منطقه ۶ برگزار شد.

فروزنده در این نظارت ستادی در جمع نخبگان فعال منطقه بعد از سخنان حاضرین و موضوعات مطرح شده در حوزه‌های صنفی آنان گفت: این وظیفه مدیریت شهری است که خواسته‌ها و درخواست‌های نمایندگان و نخبگان مردمی که از اقشار مختلف هستند را شنوا باشد و در جهت برآورده ساختن آنها در حیطه وظایف مدیریت شهری کوشا باشد و این مهم در این دوره مدیریت شهری در صدر برنامه‌های ما قرار داشته است. همچنانکه طرح من شهر دارم به عنوان طرحی که مطالبات مردم مستقیم پاسخ داده می‌شود در این دوره مدیریت شهری تبلور یافت.

وی ادامه داد: در طرح من شهر دارم مردم اولویت‌ها را مشخص می‌کنند و بر اساس این اولویت‌ها پروژه‌ها در مناطق و محلات به اجرا در می‌آید.

معاون شهردار تهران در ادامه افزود: وظیفه ما و شما نخبگان که گروه مرجع هستید چیست؟ در شرایط موجود می‌توان دو گونه با مسائل برخورد کرد یا در راستای نا امید کردن مردم قدم برداریم یا امیدوار ساختن آنان و شما بهتر می‌دانید که حرکت در راستای القای امید به شهروندان سهم مهمی در به نتیجه رسیدن مطالبات آنان دارد.

فروزنده اضافه کرد: تبیین اقدامات مدیریت شهری و کارهای بزرگی که صورت گرفته برای شهروندان این نتیجه را در پی دارد که مردم حتی در شرایط سخت می‌دانند که در شهر کارها در حال انجام است.

معاون شهردار تهران افزود: در این دوره مدیریت شهری بنا را بر آن گذاشتیم که کارهای ناشدنی به سرانجام برسد و شما امروز می‌بینید که میدان فتح که زمانی پل‌هایش در حال احداث بود اما به واسطه رفع معارضین آن را رها کردند امروز تقدیم مردم شده و یک لوکیشن بی نظیر برای مردم به وجود آورده است.

وی ادامه داد: امروز ۴۷ کیلومتر مسیر سرزندگی تقدیم مردم شهر شده و این مهم ادامه دارد، امروز رود دره فرحزاد که زمانی محل تجمع معتادان بوده تبدیل به مکانی برای تفرج شهروندان شده است و در نهایت تبدیل ۵ پادگان درون شهر به بوستان که هدیه‌ای ارزشمند برای شهروندان است.

فروزنده یادآور شد: خط ۶ مترو ابتدا و انتهایش ساخته شده بود اما ایستگاه‌های این خط به اتمام نرسیده بود و در این دوره مدیریت شهری شاهد بودیم که ایستگاه‌های ناتمام این خط و خطوط نیمه تمام دیگر تکمیل و به بهره برداری رسید و علاوه بر آن در این دوره مدیریت شهری شاهد آغاز ساخت ۴ خط جدید مترو برای پایتخت بوده‌ایم. این اقدامات باید تبیین شود چرا که به طور قطع در راستای امید آفرینی است.

در ادامه این بازدید نظارتی معاون هماهنگی و امور مناطق با معاونان و مدیران منطقه نیز دیدار کرد. در این بخش مردانی مدیر کل تحولات کالبدی شهرداری تهران و نیز محمدی معاون اداره کل تحولات نرم افزاری شهرداری تهران و سوداگر مشاور عالی معاونت هماهنگی و امور مناطق به ارائه گزارشی از وضعیت منطقه در حوزه‌های ذیربط پرداختند.

قدردانی شهردار منطقه ۶ تهران از حمایت‌های مدیریت شهری

در این بازدید نظارتی همچنین سید مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران، با بیان اینکه منطقه ۶ به‌عنوان یکی از مناطق مهم و پرتردد پایتخت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مستمر است، اظهار داشت: حمایت‌های مدیریت شهری تهران این امکان را فراهم کرده است تا منطقه ۶ بتواند با ظرفیت و توان بیشتری در حوزه‌های مختلف شهری از جمله خدمات شهری، عمران، نگهداشت فضاهای عمومی و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان فعالیت کند.

شهردار منطقه ۶ تهران افزود: این همراهی و پشتیبانی‌ها نقش بسزایی در تسریع اجرای پروژه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان داشته و موجب افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد مدیریت شهری در سطح منطقه شده است.