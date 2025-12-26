حلقه نزدیک به ترامپ خواهان بازگشت روسیه به اقتصاد جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: حلقه نزدیک به دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، از جمله داماد او جرد کوشنر و استیو ویتکاف فرستاده ویژه وی، بر این باورند که اگر روسیه دوباره در اقتصاد جهانی ادغام شود، روابط میان این کشور و کشورهای اروپایی بهتر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، حلقه نزدیک به ترامپ در کاخ سفید، روسیه را کشوری دارای منابع طبیعی عظیم و فرصت‌های قابل‌توجه تجاری می‌دانند و معتقدند احیای روابط اقتصادی میان روسیه و کشورهای غربی، نه‌تنها به عادی‌سازی روابط بروکسل و کی‌یف با مسکو منجر می‌شود بلکه سود زیادی نیز نصیب سرمایه‌گذاران آمریکایی خواهد کرد.

کنترل مناطقی در دونباس در کنار کنترل نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا از مسائل حل نشده مذاکرات صلح اوکراین اعلام شده است.

باوجود تلاش‌های آمریکا و دیگر میانجی‌گران برای ایجاد صلح در اوکراین، کارشکنی برخی قدرت‌های اروپایی، رسیدن به صلح در این منطقه را دشوار کرده است.