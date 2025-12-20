سفر ترامپ به فلوریدا؛ برگزاری دور جدید مذاکرات اوکراین در میامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که بهزودی به ایالت فلوریدا سفر خواهد کرد.
تاس نوشت: انتظار میرود دور بعدی گفتوگوها درباره اوکراین در شهر میامی در ایالت فلوریدا برگزار شود.
پیشتر، تارنمای آکسیوس به نقل از یک منبع در دولت آمریکا گزارش داده بود که دور جدیدی از گفتوگوها میان آمریکا و اوکراین ممکن است آخر هفته جاری در سطح نمایندگان نظامی و گروههای کاری در میامی برگزار شود.
«باراک راوید»، خبرنگار آکسیوس، اعلام کرد که مشاوران امنیت ملی آلمان، فرانسه و انگلیس برای گفتوگو با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید و «رستم عمروف» مشاور امنیت ملی اوکراین، به میامی خواهند رفت. وزیر خارجه ترکیه و نخستوزیر قطر نیز در این نشستها حضور خواهند داشت.
همچنین آکسیوس گزارش داد که ویتکاف و «جرد کوشنر» نمایندگان ترامپ، قرار است در میامی با «کریل دیمیتریف» نماینده ویژه رئیسجمهوری روسیه در امور همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، دیدار کنند.
