به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری «آکسیوس» گزارش داد که نشستهای فوری گروههای کاری مرتبط با حلوفصل پرونده اوکراین ممکن است اواخر هفته جاری در شهر میامی برگزار شود.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود در جریان ضیافت شام استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادههای رئیس جمهوری آمریکا با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و شماری از رهبران اروپایی، دونالد ترامپ با آنان تماس تلفنی برقرار کند.
آکسیوس همچنین به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، گزارش داد که طرح واشنگتن درباره اوکراین شامل خروج کییف از مناطقی است که در منطقه دونباس تحت کنترل دارد.
به گفته این منابع، اراضیای که اوکراین از آنها در دونباس عقبنشینی میکند، به منطقهای اقتصادی، آزاد و غیرنظامی تبدیل خواهد شد.
آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که تصمیمگیری درباره نحوه برخورد با موضوع اراضی به اوکراین واگذار شده است.
در همین حال، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از چند مقام اوکراینی و اروپایی اعلام کرد که آنان نسبت به امکان دستیابی به توافقی درباره اوکراین پیش از پایان سال جاری تردید دارند.
از سوی دیگر، خبرگزاری بلومبرگ نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که واشنگتن از درخواست مسکو برای خروج نیروهای اوکراینی از دونتسک حمایت کرده است.
بر اساس این گزارش، زلنسکی و متحدان اروپایی او بر برقراری آتشبس در اوکراین در امتداد خط تماس فعلی اصرار ورزیدهاند.
بیانیه مشترک انگلیس و اروپا
انگلیس و اروپا نیز در بیانیهای اعلام کردند: تضمین امنیت، استقلال و شکوفایی اوکراین، رکن اساسی امنیت اروپای آتلانتیک است.
در این بیانیه ادعا شده است که روسیه باید خسارتهای ناشی از جنگ را به اوکراین پرداخت کند.
در این بیانیه از پیوستن کییف به اتحادیه اروپا بهطور قوی حمایت شده است.
بیانیه مشترک تصریح میکند که مرزهای بینالمللی با زور قابل تغییر نیست و هر تصمیمی درباره اراضی به مردم اوکراین بازمیگردد.
بیانیه اتحادیه اروپا
در بیانیه جداگانهای که الجزیره از اتحادیه اروپا منتشر کرد نیز آمده است که این اتحادیه از ارائه تضمینهای امنیتی قوی به اوکراین در چارچوب هر توافقی برای پایان دادن به جنگ حمایت میکند.
این بیانیه همچنین بر حمایت از تشکیل یک نیروی چندملیتی به رهبری اروپا و با پشتیبانی واشنگتن بهعنوان تضمین امنیتی برای اوکراین تأکید دارد و از ایجاد یک سازوکار آمریکایی برای نظارت بر آتشبس در اوکراین با مشارکت بینالمللی حمایت میکند.
رهبران اتحادیه اروپا همچنین اعلام کردند: از پیشرفت قابل توجهی که تلاشهای ترامپ برای دستیابی به صلح در اوکراین محقق کرده است، استقبال میکنیم.
این رهبران اعلام کردند که پیشنهاد تشکیل یک نیروی چندملیتی برای تأمین صلح در اوکراین را ارائه دادهاند.
در همین باره، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان مدعی شد: پایان دادن به جنگ عبث در اوکراین تنها از طریق نشان دادن قدرت امکانپذیر است.
وی افزود: صلح پایدار در اوکراین تنها در صورتی محقق میشود که حاکمیت این کشور و توانایی آن برای دفاع از خود در برابر روسیه تضمین شود.
