به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با سخنرانی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمدرضا باهنر با گرامی داشت ایام پربرکت ماه رجب، از خداوند حضور قلب و قبولی طاعات و عبادات بندگان خدا را در این ماه مسئلت نمود.

باهنر همچنین به گرامی‌داشت یاد و خاطره سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی پرداخت و گفت: حاج قاسم در صحنه نبرد یک فرمانده شجاع و برای فرزندان شهدا یک پدر دلسوز و در حوزه سیاست خارجی یک دیپلمات کارکشته بود. به راستی که حاج قاسم یک مکتب بود نه یک فرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه صحبت‌های خود به موضوع بودجه ۱۴۰۵ دولت اشاره کرد و افزود: متأسفانه تورم فزاینده‌ای جامعه ما را در می‌نوردد. وی با اشاره به اقدام دولت در حذف نهادها و سازمان‌های موازی این کار را بسیار پسندیده دانست و گفت: آقای پزشکیان و دولت وی در تلاش هستند، اما حل مسائل احتیاج به جراحی‌ها و تصمیمات بزرگ دارد و هر چقدر که این جراحی‌ها به تأخیر بیفتد ما چند سال در اقتصاد به عقب می‌افتیم.

وی افزود: لازم است دولت شرکت‌های فراوان دولتی و اصطلاحاً خصولتی را بازنگری نماید و در سه گروه دسته‌بندی کند. اول شرکت‌هایی که با باید باشند و تقویت شوند. دوم شرکت‌هایی که باید کوچک‌تر شوند و چابک‌تر اداره شوند. و سوم شرکت‌هایی که باید حذف یا ادغام شوند که این کار باید بدون ترس و فوت وقت صورت گیرد.

تمرکزمان را از واگذاری مالکیت بر واگذاری مدیریت‌ها گذاشته‌ایم

احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه این نشست به ایراد سخن پرداخت و گفت: شعار وفاق تفاوت بزرگ این دولت با دولت‌های دیگر است چرا که این وفاق دایره انتخاب مدیران را باز می‌کند. الان می‌بینیم که چه در هیئت دولت و چه در بقیه مناصب افراد با گرایش‌های مختلف سیاسی هستند و این از طرفی دایره منابع انسانی را گسترده‌تر می‌کند و از طرفی دیگر نیز تصمیمات گذشته را تبیین می‌نماید و از خطاهای تصمیم‌سازی جلوگیری می‌کند.

وی افزود: وفاق سیاسی می‌تواند انرژی جریان‌های مختلف را برای اجرای تصمیمات بزرگ همگرا نماید. حضور نیروهای مختلف منطق تصمیمات را به نخبگان سیاسی منتقل می‌کند و سبب اجماع می‌شود.

میدری اشاره کرد که چیزی که آقای پزشکیان با آموزه‌های قرآن کریم و نهج البلاغه سال‌ها در حوزه وفاق آموخته بود حالا خودش در درون دولت و در قامت رئیس جمهور اجرا می‌کند، لذا شاهد هستیم که با همراهی مردم و نخبگان سیاسی تصمیمات مهم دولت بدون تنش در حال اجراست.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بزرگترین اصلاحی که ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌کنیم برگرداندن برخی از بنگاه‌های زیر مجموعه صندوق‌ها به وزارتخانه‌های اصلی و متولی آنهاست چرا که تنوع فزاینده‌ای در این وزارتخانه وجود دارد که کنترل را ضعیف می‌کند.

وی افزود: ما تمرکزمان را از واگذاری مالکیت بر واگذاری مدیریت‌ها گذاشته‌ایم در برخی از کشورهای بزرگ دنیا هم مالکیت اکثر بنگاه‌های بزرگ برای صندوق‌هاست ولی مدیریت دست بخش خصوصی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و از اصلاحات اساسی در صندوق‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه صحبت نمود.

میدری همچنین در خصوص سازمان فنی حرفه‌ای نیز اشاره داشت که برنامه ما واگذاری مدیریت آموزش‌های مهارتی به بخش خصوصی است.

وی در خصوص روند فزاینده قیمت ارز و سکه در کشور گفت: وقتی کالایی تبدیل به ارزش شد یعنی برای حفظ ثروتتان می‌خواهید آن را بخرید بنابراین هیچ حد قیمتی نخواهد داشت.

وی راه حل این موضوع را در این دانست که ارزش سرمایه‌گذاری مردم را باید به صنایع همانند پتروشیمی و نظایر آن بر اساس قیمت ارز و طلا متصل کنیم.

وی افزود: باید مسیر را از خرید کالاهایی مثل خودرو و سکه و نظایر آن برای سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و صنایع مولد سوق دهیم که هم برای مردم جذاب باشد و هم منفعت داشته باشد.

شایان ذکر است در انتهای این نشست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به سوالات حاضرین پاسخ داد.