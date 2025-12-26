  1. استانها
  2. تهران
۵ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

مرحله دوم رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» در استان تهران به پایان رسید

مرحله دوم رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» در استان تهران به پایان رسید

ری- فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران گفت: مرحله دوم رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» در استان تهران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه سیدالشهداء (ع) استان تهران، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مرحله دوم رزمایش بزرگ «الی بیت‌المقدس ۱۶» با حضور بسیجیان گردان‌های بیت‌المقدس در هفت محور عملیاتی سراسر استان تهران اجرا شده و به پایان رسید.

وی گفت: این مرحله بر اجرای پنج عملیات دفاعی تمرکز داشته و بسیجیان با تجهیزات کامل جنگی و مهمات لازم در آن شرکت کردند.

ولی‌زاده اظهار داشت: مرحله اول رزمایش با نمایش اقتدار گردان‌های بیت‌المقدس و کوثر در همه شهرستان‌های استان برگزار شد و اکنون نیز مرحله دوم با محوریت عملیات‌های دفاعی در هفت نقطه عملیاتی به پایان رسید.

وی افزود: بسیجیان با ادوات جنگی و مهمات لازم در محورهای تعیین‌شده مستقر شده و عملیات‌ها طبق برنامه پیش رفت.

فرمانده سپاه سیدالشهداء (ع) از حضور گسترده بسیجیان در شرایط سرمای هوا قدردانی کرد و گفت: فرماندهان نواحی بسیج، دستگاه‌های دولتی، فرمانداران، شهرداران و سایر نهادهای خدمات‌رسان حمایت و پشتیبانی ویژه‌ای ارائه کرده‌اند و همه پای کار آمدند.

ولی‌زاده اهداف رزمایش را افزایش آمادگی دفاعی بسیجیان، ارتقای توان عملیاتی نیروهای مردمی و نمایش اقتدار بسیج در سطح استان تهران عنوان و تأکید کرد: این رزمایش با مدیریت کامل فرماندهان سپاه و همکاری دستگاه‌های مختلف تا پایان برنامه‌ها ادامه یافت.

کد خبر 6702694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها