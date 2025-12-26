به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه سیدالشهداء (ع) استان تهران، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مرحله دوم رزمایش بزرگ «الی بیت‌المقدس ۱۶» با حضور بسیجیان گردان‌های بیت‌المقدس در هفت محور عملیاتی سراسر استان تهران اجرا شده و به پایان رسید.

وی گفت: این مرحله بر اجرای پنج عملیات دفاعی تمرکز داشته و بسیجیان با تجهیزات کامل جنگی و مهمات لازم در آن شرکت کردند.

ولی‌زاده اظهار داشت: مرحله اول رزمایش با نمایش اقتدار گردان‌های بیت‌المقدس و کوثر در همه شهرستان‌های استان برگزار شد و اکنون نیز مرحله دوم با محوریت عملیات‌های دفاعی در هفت نقطه عملیاتی به پایان رسید.

وی افزود: بسیجیان با ادوات جنگی و مهمات لازم در محورهای تعیین‌شده مستقر شده و عملیات‌ها طبق برنامه پیش رفت.

فرمانده سپاه سیدالشهداء (ع) از حضور گسترده بسیجیان در شرایط سرمای هوا قدردانی کرد و گفت: فرماندهان نواحی بسیج، دستگاه‌های دولتی، فرمانداران، شهرداران و سایر نهادهای خدمات‌رسان حمایت و پشتیبانی ویژه‌ای ارائه کرده‌اند و همه پای کار آمدند.

ولی‌زاده اهداف رزمایش را افزایش آمادگی دفاعی بسیجیان، ارتقای توان عملیاتی نیروهای مردمی و نمایش اقتدار بسیج در سطح استان تهران عنوان و تأکید کرد: این رزمایش با مدیریت کامل فرماندهان سپاه و همکاری دستگاه‌های مختلف تا پایان برنامه‌ها ادامه یافت.