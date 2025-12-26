به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولیزاده، در حاشیه برگزاری این رزمایش و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرحله نخست رزمایش «الی بیتالمقدس» پنجم آذرماه امسال با عنوان نمایش اقتدار، بهصورت همزمان در تمامی شهرستانهای استان تهران و با مشارکت اقشار مختلف بسیج برگزار شد.
وی افزود: مرحله دوم این رزمایش که امروز در حال اجراست، با حضور ۱۸ گردان کوثر از شهرستانهای استان تهران برگزار میشود و محور اصلی آن، آموزشها، تمرینها و عملیاتهای امداد و نجات است؛ آموزشهایی که بانوان بسیجی برای ایفای نقش مؤثر در شرایط بحرانی به آن نیاز دارند.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با بیان اینکه برنامههای پیشبینیشده این مرحله بهموقع و با حضور حداکثری اجرا شد، تصریح کرد: در این رزمایش شاهد انسجام و استحکام سازمانی مطلوبی در گردانهای کوثر بودیم که بیانگر آمادگی بالای این یگانهاست.
ولیزاده در ادامه از اجرای مرحله بعدی رزمایش «الی بیتالمقدس» خبر داد و گفت: این مرحله فردا در اردوگاههای اطراف شهرستانهای استان تهران با حضور گردانهای بیتالمقدس برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در این مرحله حدود ۱۱۰ گردان حضور دارند و عملیاتهای دفاعی آموزشدیده خود را بهصورت عملی و میدانی در اردوگاهها تمرین خواهند کرد.
