به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، جمهوری خودخوانده سومالیلند در بیانیهای اعلام کرد آماده تعمیق روابط با رژیم صهیونیستی است.
گروه جدایی طلب حاکم بر سومالیلند در این بیانیه از تصمیم رژیم اشغالگر برای به رسمیت شناختن این جمهوری خودخوانده تقدیر کرد.
در این بیانیه آمده است: سومالیلند و اسرائیل، با تکیه بر اصول احترام متقابل، دوستی و ارزشهای مشترک، همکاریهای خود را در همه حوزهها گسترش خواهند داد.
گیدئون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرد که این رژیم و جمهوری سومالیلند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کردهاند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانهها میشود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئوکنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی رئیس جداییطلبان سومالیلند، از او برای سفر به سرزمینهای اشغالی دعوت کرد.
نخست وزیر رژیم اشغالگر در این تماس، توافق با سومالیلند را فرصتی عالی برای گسترش همکاریها خواند.
دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی نیز در بیانیهای اعلام کرد: توافق با سومالیلند در چارچوب توافق آبراهام انجام شده است.
رسانههای رژیم اشغالگر، پیشتر، سومالیلند را از گزینههای مورد نظر این رژیم برای کوچ اجباری فلسطینیهای ساکن غزه اعلام کرده بودند.
جداییطلبان سومالیلند در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را از سومالی اعلام کردند اما تاکنون هیچکدام از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آنها را به رسمیت نشناخته است. جداییطلبان سومالیلند، بخش شمالی سومالی را در اختیار دارند.
