درخواست سومالی از اتحادیه عرب علیه اقدام جنجالی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سفیر سومالی در مصر اعلام کرد که کشورش خواهان برگزاری نشست فوق العاده اتحادیه عرب در واکنش به اقدام رژیم صهیونیستی در قبال سومالی لند است.

روز گذشته نیز سومالی اعلام کرد: ما به‌طور قاطع هرگونه حمله عامدانه به حاکمیت خود و اقدام غیرقانونی اسرائیل مبنی بر ادعای به‌رسمیت شناختن منطقه شمالی سومالی را رد می‌کنیم.

این کشور تاکید کرد: سومالی لند بخش جدایی‌ناپذیر، غیرقابل تفکیک و غیرقابل واگذاری از اراضی جمهوری فدرال سومالیِ دارای حاکمیت است.

گیدئون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرد که این رژیم و جمهوری سومالی‌لند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کرده‌اند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانه‌ها می‌شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئوکنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی رئیس جدایی‌طلبان سومالی‌لند، از او برای سفر به سرزمین‌های اشغالی دعوت کرد.

رسانه‌های رژیم اشغالگر، پیشتر سومالی‌لند را از گزینه‌های مورد نظر این رژیم برای کوچ اجباری فلسطینی‌های ساکن غزه اعلام کرده بودند.

جدایی‌طلبان سومالی‌لند در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را از سومالی اعلام کردند اما تاکنون هیچکدام از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آنها را به رسمیت نشناخته است. جدایی‌طلبان سومالی‌لند، بخش شمالی سومالی را در اختیار دارند.