به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیهای اعلام منطقه جداییطلب «سومالیلند» درباره تبادل به رسمیت شناختن با رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد و آن را سابقهای خطرناک و تلاشی مردود برای کسب مشروعیت کاذب از یک رژیم اشغالگر و متهم به جنایات جنگی و نسلکشی دانست.
در این بیانیه آمده است که حماس هرگونه طرح رژیم صهیونیستی برای کوچ اجباری فلسطینیان، از جمله استفاده از «سومالیلند» به عنوان مقصدی برای ساکنان غزه را قاطعانه رد میکند.
حماس همچنین تأکید کرد اقدام کابینه بنیامین نتانیاهو در به رسمیت شناختن یک منطقه جداییطلب، بیانگر عمق انزوای بینالمللی رژیم صهیونیستی در پی جنایات گسترده علیه مردم فلسطین در غزه است. این جنبش خواستار تقویت این انزوا در سطح مردمی و رسمی و ادامه تلاشها برای محاصره و بازخواست و مجازات سران رژیم اشغالگر صهیونیستی به علت جنایت علیه بشریت شد.
این جنبش ضمن قدردانی از مواضع کشورهای عربی و اسلامی که این اقدام را به دلیل نقض حقوق بینالملل و لطمه به وحدت و حاکمیت سومالی محکوم کردهاند، نسبت به سیاستهای تل آویو برای تضعیف و بیثباتسازی کشورهای عربی و دخالت در امور داخلی آنها در راستای خدمت به پروژه استعماری صهیونیستی هشدار داد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئو کنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی، رئیس جداییطلبان سومالی لند، او را برای سفر به سرزمینهای اشغالی دعوت کرد. نخست وزیر رژیم اشغالگر در این تماس، توافق با سومالی لند را فرصتی عالی برای گسترش همکاریها خواند.
دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی نیز در بیانیهای اعلام کرد: توافق با سومالی لند در چارچوب توافق آبراهام (عادی سازی) انجام شده است.
رسانههای رژیم اشغالگر، پیشتر سومالی لند را از گزینههای مورد نظر این رژیم برای کوچ اجباری فلسطینیهای ساکن غزه اعلام کرده بودند.
جداییطلبان سومالی لند در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را از سومالی اعلام کردند، اما تاکنون هیچکدام از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آنها را به رسمیت نشناخته است. جداییطلبان سومالی لند، بخش شمالی سومالی را در اختیار دارند.
