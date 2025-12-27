مخالفت قاطع ونزوئلا با اقدام نتانیاهو در به رسمیت شناختن سومالی لند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه ونزوئلا امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: بار دیگر بر به رسمیت شناختن کامل و بیچون و چرای حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال سومالی توسط ونزوئلا تأکید میکنیم.
در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه ونزوئلادر این خصوص آمده است: کاراکاس به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه آفریقا که تمامیت ارضی سومالی را محترم می شمارد، پایبند است و از آنها حمایت میکند.
گیدئون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرد که این رژیم و جمهوری سومالیلند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کردهاند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانهها میشود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز پیشتر در تماس ویدئوکنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی رئیس جداییطلبان سومالیلند، از او برای سفر به سرزمینهای اشغالی دعوت کرد.
رسانههای رژیم اشغالگر، پیشتر سومالیلند را از گزینههای مورد نظر این رژیم برای کوچ اجباری فلسطینیهای ساکن غزه از سرزمین مادری شان اعلام کرده بودند.
جداییطلبان سومالیلند در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را از سومالی اعلام کردند اما تاکنون هیچکدام از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آنها را به رسمیت نشناخته است. جداییطلبان سومالیلند، بخش شمالی سومالی را در اختیار دارند.
