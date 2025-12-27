  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۶ دی ۱۴۰۴، ۸:۰۱

مداخله آمریکا برای تقویت مُهره وابسته به واشنگتن در کرانه باختری

مداخله آمریکا برای تقویت مُهره وابسته به واشنگتن در کرانه باختری

مسئولان کاخ سفید به مداخله آمریکا برای تقویت تشکیلات خودگردان فلسطین از ترس از دست دادن کنترل کرانه باختری اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آکسیوس به نقل از مسئولان کاخ سفید گزارش داد که آمریکا برای اصلاح ساختار تشکیلات خودگردان فلسطین وارد عمل می‌شود چرا که نگران است این تشکیلات کنترل کرانه باختری را از دست بدهد.

بر اساس این گزارش، موضوع اوضاع کرانه باختری و نگرانی در قبال فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطین در این منطقه در جریان نشست قریب الوقوع نتانیاهو و ترامپ بررسی خواهد شد.

در این گزارش آمده است که آمریکا در خصوص گسترش دایره شهرک سازی های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری نیز نگران است.

نگرانی‌های دولت آمریکا در خصوص کرانه باختری نه به دلیل تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه حقوق فلسطینی‌های ساکن آن بلکه به دلیل احتمال وقوع انفجار اجتماعی در این منطقه مطرح می‌شود.

کد خبر 6702862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها