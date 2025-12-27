هشدار محافل نظامی اسرائیل نسبت به خطر محاصره اقتصادی کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، محافل نظامی رژیم صهیونیستی هشدار دادند که تداوم اقدامات این رژیم علیه کرانه باختری و محاصره اقتصادی این منطقه از طریق ممانعت از فعالیت کارگران فلسطینی می‌تواند باعث وخامت اوضاع معیشتی ساکنان آن و وقوع یک انفجار انسانی در کرانه باختری شود.

این محافل اضافه کردند که وخامت اوضاع اقتصادی در کرانه باختری می‌تواند تبدیل به موتور محرکی برای وقوع عملیات‌های ضد صهیونیستی در این منطقه شود.

محافل نظامی رژیم صهیونیستی تاکید کردند که باید اقدامات فوری برای حل بحران اقتصادی در کرانه باختری اتخاذ شود.

لازم به ذکر است که از زمان اجرای عملیات طوفان الاقصی اقدامات رژیم صهیونیستی علیه کارگران فلسطینی و فشارهای اقتصادی علیه تشکیلات خودگردان در کرانه باختری تشدید شده که در نهایت باعث وخامت اوضاع اقتصادی این منطقه شده است.