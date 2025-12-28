دستگیری شکارچیان غیرمجاز در توران شاهرود

مجید عجمی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری شکارچی‌های غیرمجاز در توران شاهرود خبر داد و ابراز کرد: این افراد قبل از اینکه اقدام به شکار کنند دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه مأموران یگان حفاظت پاسگاه محیط‌بانی عباس‌آباد با همکاری نیروی انتظامی روستا توانستند این افراد را شناسایی کنند، ابراز کرد: این شکارچیان دو نفر بودند که به همت یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی دستگیر شدند.

رئیس حفاظت محیط زیست شاهرود بیان کرد: یک قبضه سلاح شکاری دولول دارای مجوز که به‌صورت غیرقانونی به فرد دیگری واگذار شده بود، از این افراد کشف و ضبط شد.

عجمی بیان کرد: پرونده این افراد برای رسیدگی قضائی به دادسرا ارجاع داده شد.