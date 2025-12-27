دریافت 2 MB
کد خبر 6703147
  1. فیلم
  2. جامعه
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

پرواز تهران-بوشهر ۹.۵ میلیون تومان شد! 

پرواز تهران-بوشهر ۹.۵ میلیون تومان شد! 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش شدید قیمت بلیت در برخی پروازهای داخلی انتقاد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید