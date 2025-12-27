  1. استانها
  2. بوشهر
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

عاشوری: مکتب حاج قاسم ضامن استمرار عزت و امنیت کشور است

عاشوری: مکتب حاج قاسم ضامن استمرار عزت و امنیت کشور است

بوشهر- امام جمعه سیراف با بیان اینکه سردار سلیمانی متعلق به همه مردم ایران است گفت: مکتب حاج قاسم ضامن استمرار عزت و امنیت کشور است.

حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، این مناسبت را فرصتی مهم برای تبیین مکتب مقاومت و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان دانست.

وی گفت: بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب، حاج قاسم یک فرد نبود، بلکه یک مکتب جامع و الهام‌بخش است که بر پایه اخلاص، ولایت‌مداری، شجاعت، مردم‌باوری و مجاهدت خالصانه شکل گرفته است.

امام جمعه سیراف افزود: زنده نگه‌داشتن نام و راه شهدا، به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، تضمین‌کننده عزت، اقتدار و امنیت پایدار کشور است و هر جامعه‌ای که از فرهنگ شهادت فاصله بگیرد، در برابر تهدیدات دشمن آسیب‌پذیر خواهد شد.

وی با تأکید بر مردمی‌بودن مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم تصریح کرد: سردار سلیمانی متعلق به همه مردم ایران و حتی ملت‌های آزادی‌خواه منطقه است؛ بنابراین برنامه‌های بزرگداشت این شهید والامقام باید به‌گونه‌ای طراحی شود که همه اقشار جامعه، فارغ از سلایق سیاسی و اجتماعی، احساس تعلق، مشارکت و همدلی داشته باشند.

وی گفت: حماسه ۹ دی و مکتب حاج قاسم، دو ستون اصلی مقاومت ملی و انسجام اجتماعی هستند که اگر به‌درستی برای نسل جوان تبیین شوند، می‌توانند پشتوانه‌ای مطمئن برای عبور کشور از جنگ ترکیبی، فشارهای اقتصادی و توطئه‌های پیچیده دشمن باشند و آینده‌ای روشن برای انقلاب اسلامی رقم بزنند.

کد خبر 6703220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها