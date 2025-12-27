امام جمعه سیراف: حماسه ۹ دی محاسبات دشمنان را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق عاشوری در نشست هماهنگی مراسم سالروز یومالله ۹ دی و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در شرایط حساس کنونی کشور، اظهار کرد: ۹ دی یک روز عادی در تقویم نیست، بلکه یک حقیقت زنده، ماندگار و راهبردی در تاریخ انقلاب اسلامی است که باید همواره زنده نگه داشته شود تا جامعه دچار تحریف، فراموشی و غفلت تاریخی نشود.
وی با بیان اینکه حماسه ۹ دی حاصل پیوند ایمان دینی، بصیرت سیاسی و احساس مسئولیت اجتماعی ملت ایران بود، افزود: مردم ایران در این روز، تحت عنایات الهی و هدایتهای ائمه اطهار علیهمالسلام، بهویژه با الهام از نهضت عاشورا و فرهنگ حسینی، در برابر بزرگترین توطئه ترکیبی دشمنان خارجی و فتنهگران داخلی ایستادند و اجازه ندادند مسیر انقلاب اسلامی منحرف شود.
امام جمعه سیراف با تأکید بر اینکه فتنه سال ۱۳۸۸ صرفاً یک اختلاف سیاسی نبود، تصریح کرد: آنچه در آن مقطع رخ داد، پروژهای حسابشده برای ضربه زدن به اصل نظام ولایی، بیاعتبارسازی رأی مردم و ایجاد شکاف میان ملت و رهبری بود، اما حماسه ۹ دی این طراحی پیچیده را به شکست کامل کشاند.
حجتالاسلام عاشوری ادامه داد: حماسه ۹ دی بهروشنی نشان داد که مردم ایران در بزنگاههای تاریخی، معیار تشخیص حق و باطل را ولایت فقیه قرار میدهند و در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، هیچگونه تردیدی به خود راه نمیدهند.
عمق باور مردم به ارزشهای اسلامی
وی با اشاره به آثار و پیامدهای راهبردی این حماسه عظیم، گفت: ۹ دی ظرفیت عظیم مردمسالاری دینی را عیان ساخت، جریان فتنه را منزوی کرد، محاسبات دشمنان خارجی را برهم زد و ثابت کرد که ملت ایران هرگز فریب جنگ روانی، دروغپردازی رسانهای و پروژههای براندازانه دشمن را نخواهد خورد.
امام جمعه سیراف خاطرنشان کرد: حماسه ۹ دی همچنین نشاندهنده عمق باور مردم به ارزشهای اسلامی و حساسیت جامعه نسبت به حرمتشکنی مقدسات، بهویژه هتک حرمت عاشورا و ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا علیهالسلام بود؛ موضوعی که خشم مقدس ملت را به حرکت تاریخی تبدیل کرد.
وی با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر اینکه «حرکت عظیم ۹ دی حجت را بر همه تمام کرد»، اظهار داشت: این حماسه، مسئولیت دستگاهها و نهادها را در برخورد قاطع با آشوبگران، مخلان امنیت و فتنهگران دوچندان کرد و مطالبه صریح مردم برای صیانت از امنیت، قانون و ارزشها را به نمایش گذاشت.
