به گزارش خبرنگار مهر، حسین طاهری‌نیا صبح شنبه در نشست برنامه‌ریزی مراسم سالروز حماسه ۹ دی و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: ۹ دی یکی از ماندگارترین جلوه‌های حضور آگاهانه مردم در تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ روزی که ملت ایران با تشخیص درست شرایط، بار دیگر به میدان آمدند و با بصیرت، از اصل نظام، ولایت و ارزش‌های اسلامی صیانت کردند.

وی افزود: حماسه ۹ دی نشان داد هرگاه مردم احساس خطر نسبت به آرمان‌های انقلاب کنند، بدون دعوت رسمی و صرفاً از سر تعهد دینی و ملی، در صحنه حاضر می‌شوند و مسیر دشمنان را با شکست مواجه می‌کنند. این حضور، حاصل اعتماد متقابل مردم و نظام و ریشه‌دار بودن انقلاب در باورهای عمومی جامعه است.

بخشدار سیراف با اشاره به تقارن این ایام با سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت: شهادت سردار دل‌ها، نماد عینی مکتب مقاومت و اخلاص بود؛ شخصیتی که فراتر از مرزها، امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی را نمایندگی می‌کرد و امروز یاد و راه او الهام‌بخش ملت‌های آزادی‌خواه جهان است.

طاهری‌نیا تصریح کرد: پیوند مفهومی میان ۹ دی و شهادت سردار سلیمانی، پیوند میان بصیرت مردمی و ایستادگی انقلابی است؛ هر دو، جلوه‌ای از ایمان، آگاهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر نقش همکاری و هم‌افزایی نهادها و مردم در گرامیداشت این مناسبت‌ها افزود: زنده نگه داشتن این ایام، تنها با برگزاری مراسم تشریفاتی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند تبیین درست، انتقال مفاهیم به نسل جوان و مشارکت جمعی مردم، دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی است.

بخشدار سیراف خاطرنشان کرد: با همکاری و همراهی همه اقشار جامعه، می‌توان پیام حماسه ۹ دی و مکتب شهادت را به‌عنوان سرمایه‌ای ماندگار برای آینده انقلاب حفظ کرد و اجازه نداد این روزهای سرنوشت‌ساز در گذر زمان دچار فراموشی شوند.