به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، سومین دوره پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» با هدف ترویج فرهنگ شعر و ادب فارسی و ایجاد فضایی برای مشارکت مردمی در خوانش آثار حافظ شیرازی، به همت رادیو صبا برگزار شد و برگزیدگان این رویداد فرهنگی در برنامه «صباخوان» معرفی شدند.

این پویش ادبی که همزمان با روز بزرگداشت حافظ فعالیت خود را آغاز کرد، تلاش داشت با دعوت از مخاطبان سراسر کشور، زمینه‌ای برای بازخوانی و شنیدن غزل‌های حافظ با صدا و اجرای مردم فراهم کند. «صباخوانی غزل‌های حافظ» با تأکید بر ارتباط زنده مخاطبان با ادبیات کلاسیک، فرصتی ایجاد کرد تا علاقه‌مندان، خوانش خود از اشعار این شاعر بزرگ را ارسال کرده و در یک رویداد فرهنگی فراگیر سهیم شوند.

برنامه «صباخوان» در ادامه این پویش، با معرفی برگزیدگان سومین دوره «صباخوانی غزل‌های حافظ»، از مشارکت مخاطبان قدردانی کرد.

رادیو صبا با برگزاری این پویش با همکاری صدای مرکز فارس، تلاش دارد نقش رسانه را در گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی، شعرخوانی و پاسداشت بزرگان ادب فارسی پررنگ‌تر کند.

حمیدرضا کاظمی از سمنان، پریسا دُری از شیراز، جواد اسکندری از خراسان شمالی و معصومه کرمی از تهران به عنوان برگزیدگان سومین پویش ملی «صباخوانی غزل‌های حافظ» معرفی شدند. همچنین حلما دُربیدی از یزد عنوان برگزیده خردسال این دوره را به دست آورد.