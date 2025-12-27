به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ دوم جمشید فولادی، رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح، در حاشیه مراسم افتتاحیه این رویداد ورزشی که امروز (شنبه) با میزبانی دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: هدف اصلی برگزاری چهاردهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشگاههای افسری نیروهای مسلح، ارتقای سطح آمادگی جسمانی، نشاط و روحیه دانشجویان این مراکز آموزشی است.
وی افزود: انتخاب نفرات برتر برای تشکیل تیم ملی و حضور در مسابقات دانشجویان نظامی جهان (سیزم) در سال آینده، دیگر هدف مهم این دوره از مسابقات محسوب میشود.
امیر فولادی با تأکید بر اهمیت شناسایی استعدادهای ورزشی در میان دانشجویان نظامی، خاطرنشان کرد: برترینهای این مسابقات توسط مربیان مجرب شناسایی شده و برای اردوهای آمادگی دعوت خواهند شد تا انشاءالله با تشکیل تیمی قدرتمند، در رقابتهای جهانی حاضر شویم.
رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره شرکتکنندگان این المپیاد نیز توضیح داد: تمامی شرکتکنندگان در این المپیاد را دانشجویان پایور دانشگاههای افسری و کارکنان رسمی و پیمانی نیروهای مسلح تشکیل میدهند که با روحیه رقابتی و فاخر، در این رویداد حضور پیدا کردهاند.
