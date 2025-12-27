امیر فولادی: دانشجویان امروز، فرماندهان و مدافعان فردا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی، رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح، در حاشیه مراسم اختتامیه چهاردهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد بزرگ، بر اهمیت تندرستی جسمی و روحی در مأموریت‌های نظامی تأکید کرد.

وی ادامه داد: از فرماندهی دانشگاه افسری امام علی (ع) و ریاست هیئت ورزشی دانشگاه‌ها و آموزش نیروهای مسلح به خاطر برگزاری باشکوه این مسابقات تشکر ویژه کرد. امیر فولادی همچنین ضمن قدردانی از خانواده‌های شهدای مسیحی، این لحظه را فرصتی برای ابراز سپاس از خانواده‌هایی دانست که فرزندانشان در راه دفاع از ایران اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند.

رئیس اداره ورزش ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این مسابقات، ارتقای سطح آمادگی جسمانی و نشاط روحی دانشجویان افسری است. این المپیاد در ۱۳ رشته ورزشی مختلف برگزار شد که نشان‌دهنده تنوع و گستردگی فعالیت‌های ورزشی در میان دانشجویان نظامی است.

وی در ادامه، با استناد به فرمایشات فرمانده معظم کل قوا درباره سه انتظار «تهذیب، تحصیل و ورزش» از جوانان، افزود: دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح به هر سه مورد به‌طور همزمان می‌پردازند. روح و جسم انسان، همانند دو بال یک پرنده برای پرواز و تعالی ضروری هستند. بدون سلامت جسمانی، نمی‌توان مأموریت‌های سنگین نظامی را به خوبی انجام داد.

امیر فولادی دومین هدف اصلی این المپیاد را انتخاب بهترین نفرات برای تشکیل تیم منتخب نیروهای مسلح عنوان کرد و ادامه داد: برترین‌های این رقابت‌ها، توسط مربیان مجرب شناسایی و برای اردوهای آمادگی دعوت خواهند شد. این ورزشکاران برای شرکت در مسابقات بین‌المللی نظامیان جهان، به ویژه مسابقات دانشجویان نظامی که سال آینده در قزاقستان برگزار می‌شود، انتخاب و آماده خواهند شد.

وی در این بخش ضمن قدردانی از زحمات مربیان، سرپرستان و همه دست‌اندرکاران برگزاری این رقابت‌ها، خاطرنشان کرد: موفقیت در میدان‌های جهانی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و پیوسته است و این المپیاد، گامی مؤثر در شناسایی استعدادهای برتر برای نمایندگی ایران در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود.

امیر فولادی با تأکید بر لزوم تندرستی برای انجام مأموریت‌های نظامی، افزود: برای ساختن آینده‌ای قوی، عزیز و باشکوه برای ایران، نیازمند جسمی قوی و روحی توانا در کنار علم و دانش هستیم. دانشجویان امروز، فرماندهان و مدافعان فردا هستند و ما وظیفه داریم آن‌ها را از هر جهت آماده کنیم.

این چهاردهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح که با حضور دانشجویان بیش از ۲۰ دانشگاه نظامی برگزار شد، نشان‌دهنده جدیت نیروهای مسلح در تربیت نیروهای متوازن از نظر جسمی، روحی و علمی است و گامی مؤثر در جهت تحقق سیاست‌های کلان نظام در زمینه تربیت نیروهای متخصص و آماده برای دفاع از ایران اسلامی محسوب می‌شود.