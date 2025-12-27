به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان سابق و کنونی لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار شاهرود در سالن همایشهای این مجموعه رضایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از نیروهای مسلح را نگین افتخار ارتش، سپاه و دیگر نیروهای مسلح دانست.
وی با بیان اینکه نیروهای مسلح در برابر هجمه دشمنان سینه خود را گستراندهاند افزود: آرامش و امنیت امروز ایران اسلامی نتیجه تلاشهای جهادی نیروهای مسلح است
امام جمعه سمنان با اشاره به توصیههای امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر پیرو نیروهای رزمی و دفاعی بیان کرد: در نگاه امیر المومنین (ع) نیروهای مسلح عزت بخش دین و عامل برقراری امنیت در جامعه هستند.
مطیعی با بیان اینکه در این نگاه تأمین امنیت بدون در نظر گرفتن نیروهای مسلح و خدمات شأن امری نا شدنی است تاکید کرد: شاهد مثال این امر را میتوان در مجاهدتهای نیروهای مسلح در دوران هشت سال دفاع مقدس و فداکاریهای ارتش و سپاه و بسیج، نیروی انتظامی و… مشاهده کرد.
وی با قدردانی از مجاهدتهای نیروهای مسلح، تاکید کرد: رشادتهای نیروهای مسلح مثال زدنی و زبان زد است.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان در ادامه با بیان اینکه نیروهای مسلح در تمام بزنگاهها حضوری فداکارانه در میدانها دارند، ابراز کرد: این مجاهدتها امروز نیز در صحنههای مختلف دفاعی و امنیتی، بهویژه در مقابله با تهدیدات نوین دشمن، تداوم دارد.
نظر شما