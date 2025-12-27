اجتماع اقشار مختلف مردم انقلابی قم در ۹ دی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع گسترده اقشار مختلف مردم انقلابی قم در یومالله نهم دی، با هدف تجدید بیعت با ولایت فقیه و پاسداشت روز بصیرت، صبح سهشنبه ۹ دی ماه در مدرسه مبارکه فیضیه برگزار و آیتالله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین وزه علمیه قم در اجتماع حماسی مردم انقلابی قم به ایراد سخنرانی میپردازد.
این مراسم با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، طلاب، روحانیون، خانوادههای شهدا و جمعی از مسئولان استانی، صبح سهشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ در مدرسه مبارکه فیضیه قم برگزار میشود و به عنوان یکی از برنامههای محوری بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در استان قم به شمار میرود.
این اجتماع مردمی با هدف یادآوری نقش تاریخی نهم دی در تثبیت بصیرت عمومی، مقابله با فتنهها و نمایش وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب برگزار میشود و قم بار دیگر به عنوان خاستگاه اندیشه دینی و انقلابی، میزبان صحنهای از وحدت و همبستگی ملی خواهد بود.
برگزاری این اجتماع با مشارکت و همکاری نهادهای حوزوی و انقلابی از جمله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزههای علمیه، مرکز مدیریت حوزههای علمیه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم برنامهریزی شده است.
نهم دیماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شده و هر ساله مراسم و برنامههای مختلفی به منظور گرامیداشت این روز در سراسر کشور برگزار میشود و اجتماع مردم قم در مدرسه فیضیه نیز یکی از برجستهترین این برنامهها در سطح استان به شمار میرود.
نظر شما