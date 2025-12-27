به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی عبدی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با محوریت روز جهانی مقاومت، ضمن قدردانی از فرمانداران، فرماندهان نواحی سپاه و دستگاه‌های اجرایی استان، از نهایی‌شدن برنامه‌های هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت خبر داد.

وی با اشاره به هم‌زمانی هفته بصیرت با هفته مقاومت گفت: برای اجرای برنامه‌های این ایام، شیوه‌نامه‌ای در ۱۶ صفحه و همچنین برنامه‌های پیشنهادی در ۱۶۹ صفحه برای ۳۲ دستگاه اجرایی و فرهنگی استان ارسال و به فرمانداری‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: برنامه محوری روز بصیرت و میثاق امت با ولایت به‌دلیل نقش پیشرو مردم کرمانشاه در حماسه هشتم دی سال ۱۳۸۸، روز هشتم دی‌ماه رأس ساعت ۱۰ صبح در مسجدالنبی طاق‌بستان برگزار می‌شود.

عبدی تصریح کرد: سخنران این مراسم محوری، حجت‌الاسلام طیبی‌فر جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود و از اقشار مختلف مردم برای حضور در این آئین دعوت می‌شود.

وی ادامه داد: مراسم افتتاحیه نمایشگاه «مکتب حاج قاسم» نیز روز دهم دی‌ماه ساعت ۱۶ در حیدریه امیرالمؤمنین (ع) با حضور آیت‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه همچنین از برگزاری آئین‌های بزرگداشت شهدای تخریب و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روز چهاردهم دی‌ماه خبر داد و گفت: یک مراسم صبح ساعت ۹:۳۰ در مسجد و مجتمع شهید عاصمی شهرک تکاور و مراسم دیگر ساعت ۱۹ در حیدریه امیرالمؤمنین (ع) با سخنرانی آیت‌الله غفوری برگزار می‌شود.

عبدی در پایان با تأکید بر اهمیت حضور مردم در این برنامه‌ها، گفت: این مراسم‌ها فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا، تقویت بصیرت عمومی و پاسداشت فرهنگ مقاومت در استان کرمانشاه است.